Nagradna igra m:tel i Xiaomi: Šansa da osvojite Mazdu CX3

U vrijeme zimskih praznika i darivanja, kompanija m:tel je u saradnji sa popularnim brendom Xiaomi odlučila da obraduje svoje korisnike i upotpuni praznike nagradnom igrom pod nazivom "m:tel i Xiaomi - Izaberi i pobijedi!" u kojoj vas očekuju izuzetne nagrade.

m:tel korisnici i oni koji to tek žele da postanu, sa mjestom prebivališta na teritoriji Republike Srpske, koji u periodu od 1. decembra 2020. do 31. januara 2021. godine spoje jednu od m:tel Pretplata Plus tarifa i jedan od odličnih Xiaomi telefona automatski učestvuju u ovoj nagradnoj igri i pruža im se prilika da osvoje jednu od vrijednih nagrada.

Glavna nagrada je automobil Mazda CX3, a očekuju vas i dva MI LED TV 4S 55“ ANDROID televizora, četiri Xiaomi Mi Note 10 Lite telefona i dva Mi prečišćivača vazduha 2H.

Brend Xiaomi je postao sinonim za "best buy" telefone, odnosno uređaje koji kupcima nude najbolji odnos cijene i kvaliteta. A upravo kvalitetom i prihvatljivom cijenom su za kratko vrijeme oduševili cijeli svijet. Cjelokupnu ponudu Xiaomi telefona u m:tel- možete pronaći na ovom linku.

Više detalja i pravila nagradne igre "m:tel i Xiaomi - Izaberi i pobijedi!" potražite na ovom linku ili pozovite m:tel Call centar na 0 800 50 000.