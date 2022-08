Najavljena podrška porodicama "4+": 750 KM mjesečno mora biti pronatalitetna mjera

BANJALUKA - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, izjavio je da je dogovoreno da će za 1.300 porodica koje imaju četvoro i više djece, a nezaposlenog roditelja, biti uplaćivano 750 KM mjesečno sa doprinosima.

Naime, Dodik je kazao da je na sastanku sa Željkom Cvijanović, predsjednicom Republike Srpske, i Radovanom Viškovićem, premijerom RS, donesena ova odluka.

"To znači da će moći da ostvare zdravstveno i penziono osiguranje", rekao je Dodik i dodao da će sada biti uplaćena jednokratna pomoć za dva-tri mjeseca dok ne bude usvojeno potrebno zakonsko rješenje.

"Aktivni smo u sprovođenju pronatalitetne politike", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, kada društvo dodatno ojača, treba razmišljati o pomoći za porodice koje imaju troje i više djece.

Cvijanovićeva kaže da je odluka o uplati 750 KM mjesečno za porodice koje imaju četvoro i više djece, a nezaposlenog roditelja, korak više kada je riječ o mjerama institucija Srpske prema porodici i djeci.

"Vlada Srpske je sposobna da iznese ovaj finansijski teret. Ovo se nije desilo preko noći, bilo je planski dogovarano u prethodnom periodu u okviru svih naših mjera kreiranih za porodicu, djecu, višečlane porodice", rekla je Cvijanovićeva.

Dejan Todorović, potpredsjednik Udruženja porodica sa četvoro i više djece Republike Srpske "4+", za "Nezavisne" kaže da je ova mjera za pohvalu, te da je iznos dobar, ali da je ovo u principu socijalna mjera.

"Porodicama gdje ne rade jedan ili dva roditelja, siromašnima, te onima koji su u teškim problemima, to će zaista pomoći. Ipak, ova mjera nije pronatalitetna i niko se zbog toga neće odlučiti da ima četvoro i više djece. Čak se šalje pogrešna porukama majkama da je bolje da rade nego da ne rade", ističe Todorović.

Ipak, kako kaže, u suštini je dobro što se počelo pričati o ovoj temi.

"Mi kao Udruženje pozivamo gospodine Dodika da u narednih nekoliko dana sjednemo i izložimo mu kompletan koncept zakona o majci, koji mora da se usvoji i koji je sistemsko rješenje pronatalitetne politike", rekao je Todorović.

S tim u vezi, i demograf Aleksandar Čavić za "Nezavisne" ističe da ovo možda nije mjera koja će dovesti do povećanja nataliteta.

"Mi zanemarujemo činjenicu da jedan broj ljudi uopšte ne učestvuje u reprodukciji, te da značajan broj ima samo jedno ili dvoje djece, kao i da manji postotak ima troje djece, pa samim tim ta mjera nema uticaj na populaciju i nije kreirana u skladu sa preporukama stručne zajednice. Mjera pronatalitetne politike djeluje prema generalnoj populaciji bez uslovljavanja, što ovdje nije slučaj. Dakle, nama je potrebno da što veći broj mladih učestvuje u reprodukciji bez ograničavanja, kako po periodu rođenja djeteta, tako i po socijalnoj strukturi", rekao je Čavić.

Dakle, kako kaže, ako se stavi imovinski cenzus, kao što je to sa dječjim dodacima, to više nije mjera pronatalitetne politike, jer ne utiče na sva lica, već je to mjera socijalne politike.

"S druge strane, slučaj u kojem imate potencijalno najmanje šest članova domaćinstva u kojem samo jedan roditelj radi, ponovo stavljate u fokus da je to mjera socijalne politike i to je mjera za već završen fertilitet", zaključio je Čavić.