Najavljene snježne padavine, jak i olujni vjetar za vikend u Banjaluci

BANJALUKA - Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za period od 25. do 27. februara zbog najavljenog zahlađenja, snježnih padavina i jakog do olujnog vjetra.

Kako je navedeno u dopunskom meteorološkom biltenu, u petak 25. februara uveče na sjeveru i zapadu će početi kiša, a uz zahlađenje uveče i tokom noći kiša će u višim predjelima na zapadu preći u snijeg uz fomiranje manjeg snježnog pokrivača. Biće i vjetrovito, a očekuje se umjeren do jak sjeverni vetar, dok se u višim predjelima na zapadu i jugozapadu očekuju udari vetra brzine 40-50 kilometara na čas.

"U subotu 26.02. hladnije, vjetrovito i oblačno uz povremene padavine. U višim predjelima i na istoku će padati snijeg uz formiranje manjeg snježnog pokrivača. U višim predjelima se očekuje od 15 do 20 centimetara snježnog pokrivača, u nižim predjelima do 5 centimetara. Na jugu će padati kiša. Na krajnjem sjeveru (Semberija i Posavina) pretežno suvo. Zbog jakog i olunog vjetra u višim predjelima, na planinama i prevojima očekuje se pojava vijavica, smetova i snježnih nanosa. Na sjeveroistoku i istoku umjeren vjetar, a u ostalim predjelima jak do olujni uz udare od 50 do 70 kilometara na čas, na planinama u Hercegovini i preko 80 kilometara na čas", navedeno je u biltenu.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da se u nedjelju 27. februara očekuje dalje zahlađenje uz jak i olujni vjetar i snježne padavine.

"U višim predjelima i na planinama centralnih i istočnih predjela porast snježnog pokrivača, očekuje se od 10 do 20 centimetara novog snijega. Na krajnjem sjeveru, padaće kiša, susnježica i snijeg samo povremeno. Duvaće jak do olujni vetar uz udare od 50 do 70 kilometara na čas, na planinama u Hercegovini i do 90 kilometara na čas. Zbog jakog i olujnog vjetra u višim predjelima, na planinama i prevojima očekuje se pojava vijavica, smetova i snježnih nanosa", navodi se u biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice pozivaju stanovništvo, pravna i fizička lica, da blagovremeno preduzmu sve mjere i radnje na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, te da svoje aktivnosti na otvorenom prostoru prilagode najavama meteorologa.

Povodom najavljenih snježnih padavina, nadležne službe su u pripravnosti i spremne su da djeluju po potrebi.