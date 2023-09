Najbolji načini da uštedite struju

Građani se ponekad iznenade kad im stignu visoki računi za struju, te se pitaju šta je to u kući što im najviše troši električnu energiju. Zbog toga smo provjerili koji su najveći potrošači struje te u nastavku nudimo nekoliko savjeta za uštedu.

I dok cijene energenata rastu, mnogi traže način kako da manje troše struju, no često se iz nepažnje ili neznanja troši više nego što bi trebalo, a najvećim krivcima za to se smatraju uređaji koji su stalno uključeni u struju.

Mašinu za veš i suđe uključiti kad je jeftina struja

S obzirom na to da je struja jeftinija u periodu od 22 do šest časova tokom zimskog računanja vremena, te od 23 do sedam sati ujutro u ljetnom periodu, ali i u danima vikenda neprekidno od petka uveče do ponedjeljka ujutro, preporuka za one koji žele uštedjeti je da u tom periodu uključe mašinu za veš ili suđe.

Dakle, ako se tokom ovih sati pere veš ili suđe, uštedjeće se na mjesečnim računima.

Kupovati aparate najvišeg energetskog razreda

Smatra se da mašine za pranje veša, suđa i slični aparati koriste najviše energije, te da će se nabavkom onih kojih štede električnu energiju kroz svoj rad uveliko smanjiti račun.

Iako ćete ih vjerovatno platiti nešto skuplje, to ulaganje bi se vremenom moglo isplatiti, jer će se to odraziti na manji račun za struju.

Koristiti LED sijalice

Stručnjaci preporučuju da se stare sijalice zamijene LED sijalicama, jer, kako navode, one troše oko deset puta manje energije od običnih, dok traju deset puta duže i daju veliku uštedu.

Ono što je zanimljivo je i da se one manje kvare, pa se tako neće morati trošiti dodatan novac.

Preporuka je i da se tokom dana ne uključuju sijalice, te da se koriste blagodati dnevnog svjetla.

Regulisati temperaturu na bojleru

Jedna od mjera, kada je u pitanju bojler, jeste da se reguliše temperatura vode na 60 stepeni. Preporuka stručnjaka je i da se građani tuširaju, umjesto kupaju u kadi, jer se tada, navode, četiri puta smanjuje potrošnja vode, a samim tim i električne energije. Za minimalnu potrošnju preporučuje se da se temperatura vode podesi na onu minimalnu koja će zadovoljiti sve potrebe.

Isključiti punjače i druge uređaje iz struje

Neki punjači za mobitele, laptope i digitalne kamere troše energiju i kad su uređaji napunjeni i kad su odvojeni od uređaja, pa zato ne bi trebalo ostavljati punjač u utičnici.

Oko pet odsto energije, prema navodima stručnjaka, može se uštedjeti ukoliko se isključuju prekidači i uređaji iz utičnice.

Da bi se smanjila potrošnja energije, izmišljen je i stendbaj režim, i to prvenstveno kod kompjutera, koji gasi ekran i na taj način štedi energiju, no i oni troše određen dio energije i u tom režimu.

Kuvati na plin

Umjesto korištenja električnog šporeta sa strujnim pločama, preporuka je da se kupi ploča za kuvanje koja radi na plin, jer je kuvanje na plin mnogo jeftinije.

No, ako neko ne odustaje od ploče na struju, najbolji način za uštedu je da se kuva u posuđu s ravnim dnom, jer će ono bolje prijanjati na ploču i time se brže zagrijavati, dok će se hrana u njemu brže skuvati.