Najezda šakala uznemirila domaćine na selu u Srpskoj

ČELINAC, BANJALUKA - U posljednje vrijeme na području opštine Čelinac došlo je do pojave šakala, za koje stariji stanovnici kažu da ih ne pamte, a mnogi ih nikada u životu do sada nisu imali priliku ni vidjeti, što je dovelo do bojazni kod domaćina na selu, prvenstveno onih koji uzgajaju ovce.

"Neki dan se tokom noći čulo neko lupkanje kod štale za ovce, pa sam izašao da vidim šta se dešava i tada sam ugledao šakala. Na prvu sam se iznenadio jer takvu životinju nikad u životu nisam vidio. Otjerao sam ga i kasnije nisam primijetio da se vraćao, ali se ponekad tokom noći čuje to zavijanje. Komšije se plaše najviše za domaće životinje koje gaje, a niko u komšiluku ne pamti da je takvih životinja ranije bilo kod nas", rekao je za "Nezavisne novine" Stanoje Gaćanović, mještanin sela Šnjegotina Donja kod Čelinca.

Da je populacija šakala u Republici Srpskoj sve veća, ali i da se najezda ovog predatora dešava u čitavoj Evropi i odvija brzom ekspanzijom, saglasni su stručnjaci i lovci, koji objašnjavaju da je to najčešće uzrokovano načinom ishrane ove vrste, za koju kažu da je veoma vješt i opasan predator.

Potvrdio je to u razgovoru za "Nezavisne novine" Živojin Lazić, generalni sekretar Lovačkog saveza Republike Srpske, koji je istakao da je u cijeloj priči o povećanoj populaciji šakala glavni indikator čovjek.

"Ljudi ostavljaju otvorena đubrišta, animalni otpad istovara se svugdje, a šakali imaju istančan njuh i to ih privuče. Stručni ljudi koji se bave ovom oblašću kažu da je njihova potreba za hranom svakodnevna. Prirodni neprijatelj šakala je vuk, tako da u brdsko-planinskim krajevima vuk rado pojede šakala, što je automatski dovelo da se šakal vratio u nizijske krajeve, gdje vukova nema, a ima izobilja hrane, i to pogoduje brzom razmnožavanju ove vrste", objašnjava Lazić.

Prema njegovim riječima, šakal nije opasan za ljude, ne napada čovjeka, ali, kako je istakao, postoji još jedna opasnost koje mnogi nisu svjesni, a to je da šakal, kao i lisica, prenosi bjesnilo.

"Lovački savez Republike Srpske bavi se uništavanjem šakala, a po našim programima koje je Vlada odobrila, lov na šakala je dozvoljen od 1. januara, pa do 31. decembra. Znači, tokom cijele godine dozvoljen je lov na šakala i to je nezaštićena vrsta divljači. Međutim, naša analiza je pokazala, da se odstrijeli značajan broj ovih predatora na šakalijadama u mnogobrojnim gradovima širom Srpske, kao što su Brod, Derventa, Doboj, ali šakal i dalje ima sve jaču populaciju", kaže Lazić.

Napominje da je najveći problem i uzrok najezde šakala to što građani nekontrolisano odbacuju otpad životinjskog porijekla po otvorenim i neuređenim deponijama, što privlači ove životinje.

Dodaje da će Lovački savez RS, u saradnji sa Veterinarskim institutom "Vaso Butozan", uskoro praviti i edukacije u vezi sa pojavom šakala i prenošenjem bjesnila.

