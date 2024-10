Najmanja kuća na svijetu: Šta je sve stalo u nju (VIDEO)

Levi Keli (27) je u kuću smjestio krevet, kuhinju i toalet . On tvrdi da njegova kuća - najmanja kuća na svijetu.

Keli u svojoj kući ima i toplu vodu, kuhinju, tuš kabinu kao i klimu. Levi se nada da će ova kuća ući u Ginisovu knjigu rekorda.

"Svako ko uđe kaže 'vau''. Ostaju impresionirani da sve to može da stane u tako mali prostor. Mali je prostor ali dosta funkcionalan, da čak imam i krevet na rasklapanje i pokretni toalet", rekao je Levi.

On dodaje da u njoj može da se živi svaki dan, bez da bude neko odmorište, ali da bi rijetko ko to i želio. Ipak, on često koristi kada sa ženom i dvoje djece ode na kampovanje.

"Prostor za ulazak u krevet je prilično tijesan. Napravio bih i klupu da se rasklopi za veću platformu koja bi se mogla koristiti kao drugi krevet. Uz to, dodao bih i bolje solarne panele za veću upotrebljivost", rekao je Levi, piše Mirror, prenosi Informer.

Podsjetimo, nedavno smo pisali o još jednoj neobičnoj kući, koju su vlasnici sagradili unutar staklene bašte.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.