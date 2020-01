Najniže penzije u Srpskoj veće od januara

BANJALUKA – Vlada RS je na današnjoj sjednici donijela odluku o usklađivanju penzija, po kojoj će one biti veće za 3,11 odsto u odnosu na decembar, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS.

Prema ovoj odluci, najniže penzije do 15 godina penzijskog staža iznosiće 201,82 marke, do 20 godina 242,21 marke, 282,57 marke će iznositi penzije do 30 godina staža, 322,97 do 40, a za više od 40 godina staža najniže penzije će iznositi 403,71 marke.

Kako je saopšteno, iznosi najniže penzije od 1. januara 2020, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2019. godine, povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija. Za realizaciju ove odluke, kako je saopšteno, potrebna su dodatna sredstva u iznosu od oko 616.000 maraka mjesečno, odnosno oko 7,4 miliona maraka do kraja 2020. godine.

"Cilj donošenja ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika penzije, odnosno korisnika kojima se isplaćuje najniža penzija", naglašeno je.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o inspekcijama RS, a kako je rekla Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave, prijedlog je ostao veoma sličan u odnosu na nacrt. Kako je pojašnjeno, u odnosu na važeći zakon o inspekcijama, uvedena je nova kategorija inspektor posebne i unutrašnje kontrole, a u cilju podizanja kvaliteta rada inspektora, eliminisanja nezakonitog i neprofesionalnog rada, poštovanja pravila vođenja postupka, ujednačavanja postupanja kroz unapređenje internih postupaka, sticanje povjerenja građana i pravnih lica u rad inspekcija.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za realizaciju Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca, kojom je predviđen je iznos od 300.000 maraka. Podsjetili su da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske svake godine od 2005. godine do sada kroz ovaj vid rehabilitacije izdvojilo 4,4 miliona maraka za 8.247 korisnika.

Vlada je dala saglasnost da se iz Budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave za 2020. godinu izdvoje sredstva u iznosu od 300.000 maraka za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.