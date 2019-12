Najstariji penzioner Fonda PIO RS ima 107 godina

BANJALUKA - U evidencijama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske trenutno je 29 korisnika prava na penziju koji imaju 100 i više godina života. Njih 23 ima prebivalište u Republici Srpskoj, a šest van Republike.

U pogledu polne strukture, žena je znatno više, odnosno 21, dok je muškaraca čiji je životni vijek duži od 100 godinu osam.

Najstariji korisnik prava na penziju ima 107 godina, a živi u Srbiji.

"Riječ je o korisnici prava, rođenoj davne 1912. godine, čije je prebivalište u Srbiji, u Vojvodini. Porodičnu penziju prima 43 godine, još od 1976. godine. Slijedi je 103-godišnji korisnik starosne penzije, takođe nastanjen u Srbiji, u Vojvodini. Rođen je 1916. godine, a penziju prima više od pola vijeka, pune 52 godine", saopšteno je iz Fonda PIO.

Najstarija korisnica, koja ima 107 godina, nije istovremeno i korisnik sa najdužim periodom korišćenja penzije. Taj status pripada pet godina mlađoj korisnici prava koja, sa svoje 102 godine života, porodičnu penziju prima više od šest decenija, tačnije 61 godinu, odnosno od 1958. godine. Za razliku od dvoje navedenih korisnika, najstarijih u pogledu godina života, korisnica koja ima najduži period korišćenja prava na penziju živi u Republici Srpskoj.

"Kada je riječ o korisnicima prava, starosti od 90 do 100 godina, njih je u evidencijama Fonda 3.364, što predstavlja 1,2 posto od ukupnog broja korisnika prava Fonda PIO koji sada iznosi 266.753 korisnika. To na indirektan način potvrđuje da se životni vijek stanovništva i na području Republike Srpske i BiH produžio i dalje kontinuirano produžava. Od navedenog broja korisnika, dobi od 90 do 100 godina, 1.298 su korisnici starosne penzije. Među njima prednjače muškarci, kojih je 965, a žena 333, dok 406 korisnika u ovoj kategoriji prima invalidsku penziju, od kojih je 236 muškaraca i 170 žena. U nevedenoj starosnoj grupaciji nalazi se i 1.660 korisnika prava na porodičnu penziju", saopšteno je iz Fonda PIO.