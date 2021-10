Najstariji raketar u RS: S olujama se bori 35 godina

BANJALUKA - Kao strijelac protivgradne preventive radim već 35 godina. Iako je to odgovoran, a nekada težak i opasan posao, ja to volim da radim, jer mislim da time služim drugima i štitim ih od vremenskih neprilika.

Riječi su ovo Radenka Šukala, strijelca protivgradne preventive RS, koji već duže od tri decenije radi takoreći u borbi protiv oblaka koji donose oluju, a samim tim, kako i sam potvrđuje, donose i propast za poljoprivrednike.

Ranije je radio na plantažama, zbog čega je morao poznavati kako radi protivgradna zaštita.

"U Gradišci sam položio ispit za reketara protivgradne zaštite, a moja radna jedinica je u Ivanjskoj. I danas to radim, jer volim taj posao", rekao je Šukalo.

Radni dan mu počinje u devet časova ujutro, kada sluša vremensku prognozu.

"Vremensku prognozu daje naš Radarski centar iz Nove Topole, a ako je prognoza loša moram biti blizu raketa i moram se javljati preko radio-veze da bih mogao na vrijeme dejstvovati", naveo je Šukalo.

Na pitanje kako zna kada je trenutak da ispali rakete, Šukalo kaže da te instrukcije takođe dobija iz Radarskog centra iz Nove Topole.

"Oni me obavještavaju, daju mi vrijeme i pripreme za protivgradnu, jer oni prate vremensku prognozu i najave mi da će biti nevrijeme", rekao je Šukalo.

Naveo je da mu iz Radarskog centra daju i informacije koliko raketa treba da ispali.

"Kada ispalim rakete odmah ih moram obavijestiti da li je raketa uspješno otišla ili nije", kazao je jedan od najstarijih raketara u RS.

Dodao je da je posao raketara odgovoran, te da se mora ozbiljno shvatiti, jer, prema njegovim riječima, od ovog posla zavisi i poljoprivreda.

"Štitim svoju okolinu, a u njoj i poljoprivrednike, u prečniku od oko 10 kilometara", pričao Šukalo.

Da ovo može biti i opasan posao, potvrđuje Šukalo, koji kaže da se dešava da se rakete ne ispale.

"Ranije smo imali rakete iz Crne Gore, gdje je u prosjeku svaka treća bila neispravna, zbog čega se dešavalo da se ne ispale, te onda ne smijemo prilaziti lanseru najmanje sedam do osam minuta", rekao je Šukalo.

U poligonu za ispaljivanje raketa ne smije se nalaziti niko osim raketara.

"To je tako jer nekada dođe do neželjenih situacija, te je raketar u opasnosti. Toga je ranije bilo često, sada imamo puno bolje rakete, pa se rjeđe dešava da se neka od njih ne ispali", kazao je Šukalo.

Istakao je da je procedura, ako se raketa ne ispali, takva da se isključi paljbena kutija i paljbeni kabal, te polako prilazi raketi, koju zatim pažljivo izvlače iz lansera.

"Kada izvučen raketu koja je bila neispravna obavještavam centar o neispravnosti, te stavljam sljedeću raketu", rekao je Šukalo, dodajući da neispravne rakete idu na remont. Naveo je da se dešavalo da neispravna raketa prilikom uklanjanja eksplodira.

"Meni se to srećom nije dešavalo, ali dešavalo se raketarima da ostanu bez prsta na rukama ili da im raketa spali noge", ispričao je Šukalo za "Nezavisne novine", dodajući da bez obzira na to što je posao zahtjevan i ponekad opasan, on će se njime baviti i dalje.

"Imam 66 godina, a ovim poslom se bavim od 1986. godine i baviću se dok god to bude bilo potrebno. Ovim poslom pomažem sebi, ali i drugima i zbog toga mi je veliko zadovoljstvo ovo raditi", zaključio je Šukalo.