Najveći hrvatski ekspert o poplavama u BiH: Od ovoga odbrane nema

ZAGREB - Ognjen Bonacci, najveći hrvatski ekspert za hidrologiju rekao je povodom kataklizmičnih poplava koje su noćas pogodile dijelove BiH da se može pričati o razlozima zašto je došlo do nepogode, ali da "nema odbrane za ovakve bujične poplave".

"Razloga za ovakve nepogode je uvijek više. U vrlo kratkom vremenu je palo jako puno kiše, na nekim dijelovima ni obrana od poplave nije bila dobra, ali vi morate znati da od takvih poplava, bujičnih poplava kakve sada vidimo u BiH, prave obrane ni nema, niti postoji brana koja bi zaustavila tu količinu vode", rekao je profesor Bonacci, koji je hidrolog na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

On upozorava da će ovakvih poplava biti sve više, te da nije optimista.

"Od ovakvih poplava prave obrane nema i ne može se tu baš puno učiniti. Ljudi vole nastanjivati područja oko rijeka i općenito voda, i dok god je to tako, postojat će i opasnost od poplave", rekao je Bonacci.

Jedino rješenje, kaže, jeste da se ranije sazna da stiže poplava i da se jednostavno ljudi pomjere iz potencijalno ugroženog područja.

"No jasno je da je to lakše reći nego učiniti. Poplave se u svijetu stalno događaju. Pa vidjeli smo ovo prije nekoliko dana u srednjoj Europi, poplave su i u Kini, u Japanu... svugdje gdje ljudi žive uz rijeke i općenito vode, dolazi do poplava", ističe Bonacci.

Dodaje i kako je velika razlika u poplavama koje se događaju uz neke velike rijeke poput Dunava i bujičnih poplava kojima sada svjedočimo u BiH.

"Nedavne poplave u srednjoj Europi i ove sada u Bosni i Hercegovini ne povezuje nužno s klimatskim promjenama, iako su sigurno i one imale utjecaj. Mnogo je tu različitih faktora. No mi moramo znati da je priroda uvijek jača od nas i moramo se prilagoditi", naveo je Bonacci za Jutarnji list.

