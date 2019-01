Najzagađeniji vazduh u Ilijašu, Sarajevu i Lukavcu

SARAJEVO - U pojedinim gradovima Federacije BiH vazduh je jutros okarakterisan kao nezdrav, a najlošija situacija je u Ilijašu gdje je indeks kvaliteta bio 200, zatim u Sarajevu 185 i u Lukavcu 180, podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha izmjerena jutros u Tuzli iznosila je 179, Zenici 172, Kaknju i Banovićima 153, u Goraždu 145 i Jajcu 116.

Zbog indeksa kvaliteta vazduha koji je označen kao nezdrav moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba sa oboljenjima srca i disajnih organa, poput astme.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju "Eko akcija" u Sarajevu.