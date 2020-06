Nakon 25 godina: Dirljiv susret ranjenog Sarajlije i njegovog spasioca

Dirljivo je danas bilo u sarajevskom naselju Šip. Akteri s fotografije i njihova priča iz opkoljenog Sarajeva 1995. godine, privukli su veliku pažnju korisnika društvenih mreža u proteklih nekoliko dana.

Dževada je Ismet spasio od snajpera u ratu za vrijeme opsade Sarajeva, a taj trenutak ovjekovječen je na dirljivoj fotografiji.

Cilj Dževada Pintola bio je da pronađe Sarajliju koji ga je prije 25 godina spasio nakon ranjavanja. Uspio je. Na jednoj Facebook stranici došlo je do prvog kontatka s Ismetom Mrševićem a o tome možete više da pročitate na linku OVDJE, a danas je upriličen i susret kojem je svjedočila ekipa N1 televizije.

Danas je to izgledalo mnogo ljepše. Sreća, zahvalnost, osmijeh.

Prvi je stigao Dževad, vidno nervozan zbog susreta sa čovjekom koji mu je spasio život. Nije znao kako izgleda, ali ipak... Odmah ga je prepoznao. Krenule su suze, čvrsti stisak ruke i prva riječ bila je: "Hvala".

Pintol koji je danas nažalost u kolicima je kazao:

"Nekad, kad me jako boli, mislim da me nije trebao spasiti. Da me trebao pustiti da umrem. Danas čekam unuče i drago mi je da me je spasio. Hvala mu".

Ismet kaže da je učinio ono što mu je srce kazalo i da bi ponovo učinio isto.

"Sjećam se tog dana kao jučer da je bilo. Bio je rat i granatiranje na sve strane. Cijeli rat sam bio na točkovima, takav mi je bio posao. Iz nekog razloga uvijek sam mislio da me neko čuva i nikad nisam tražio zaobilaznice, puteve da se sklonim. Tako je bilo i tada. Krenuo sam prema Marijin-Dvoru kada sam te ugledao. Samo mi je proradio adrenalin da trebam spasiti tog čovjeka", kazao je Mršević za "Klix".

S njim u automobilu su bile i dvije kolegice koje su mu govorile da se čuva i da ipak razmisli jer bi i sam mogao stradati. Ali, Ismeta to nije pokolebalo....

"Govorile su mi da ne idem, da će me snajper pogoditi, ali nisam mario. Nisam razmišljao o tome i da treba, ponovo bih isto učinio. Sad, kad sam ga vidio, meni su odmah krenule suze, ali sam se suzdržao. Kada sam čuo da je u kolicima, nije mi bilo drago", rekao je Ismet.

(N1)