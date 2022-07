Nakon deset godina obećanja, podijeljeno oko 5.000 e-knjižica

TUZLA - Nakon 10 godina priče i obećanja, građani Tuzlanskog kantona imaju mogućnost da dobiju elektronsku zdravstvenu legitimaciju. Simbolično je u petak ovaj dokument dobio Irfan Halilagić, premijer TK, a prije njega to je omogućeno boračkoj populaciji.

"To je mjera koja će dovesti do toga da korisnici zdravstvenih usluga imaju bolje uslove korištenja potrebnih usluga, koja će informatizovati i modernizovati cjelokupan sistem zdravstvenih usluga i koja će sigurno dovesti do određenih ušteda u budžetima i Zavoda zdravstvenog osiguranja i TK", rekao je Halilagić.

"Počeli smo prošle sedmice s izdavanjem e-legitimacija i dosad smo ih izdali oko 5.000", pojasnio je Denis Husić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Uskoro slijedi uspostava elektronskog recepta i već su počele edukacije apotekara. U naredne dvije sedmice planirana je individualna edukacija doktora porodične medicine koji propisuju recepte.

"Sistem u mnogo čemu skraćuje put pacijenta u pristupu zdravstvenoj zaštiti", ističe Husić i dodaje da očekuje da 1. januara 2023. godine cjelokupan sistem bude informatiziran.