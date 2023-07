Nakon nekoliko utapanja, brana na Velikoj Usori biće sanirana

TESLIĆ - Brana na teslićkoj plaži na rijeci Velika Usora, gdje se u prethodnih četrdesetak godina, otkad i postoji, utopilo šest ili sedam osoba, uskoro bi trebalo da bude sanirana, a već su počeli pripremni radovi za njenu rekonstrukciju.

Time će se, naglašavaju iz ove opšine, smanjiti opasnosti od pojave snažnih vrtložnih struja i virova, koji predstavljaju opasnost za kupače.

O tome ko je izgradio ovu branu i nema mnogo informacija, a kako kaže za "Nezavisne novine" Milan Miličević, načelnik opštine Teslić, ni u arhivi ne postoji sačuvana dokumentacija.

"Nema podataka ni u nekadašnjim 'Vodama BiH', a sadašnjim 'Vodama Republike Srpske', niti u lokalnom SIZ-u stanovanja, koje je to svojevremeno radilo, a ne postoji ni građevinska dozvola, ni projektna dokumentacija, nikakav trag o tome, osim usmenih svjedočenja ljudi koji su živi, a koji su učestvovali u izgradnji tog objekta. Otad pa do danas na njoj je bilo šest ili sedam utapanja", rekao je Miličević.

Nakon što se u maju ove godine na tom mjestu prilikom prevrtanja kajaka utopio humanitarac Vladimir Vuković (40), Miličević je po hitnom postupku pokrenuo inicijativu da se ova brana rekonstruiše ili sruši.

U međuvremenu su inženjeri iz Zavoda za hidrologiju pri "Vodama Srpske" radili ekspertizu, odnosno hidrološku analizu postojećeg objekta te su istu u utorak predstavili u ovoj opštini.

"U njoj je jasno analizirano trenutno stanje, brzina toka rijeke ispod i iznad brane, te prijedlog mjera koje treba učiniti da se negativne struje, vrtlozi i sl. spriječe. To je samo dokument koji daje smjernice, ali je potrebno napraviti glavni projekat radova. Oni će uraditi pretprojekat, na osnovu kojeg ćemo mi javnim pozivom dobiti izvođača koji će uraditi sam projekat. Za nekih sedam do 10 dana imaćemo idejno rješenje, a uporedo ide javni poziv, koji traje oko mjesec dana sa žalbenim rokovima, te ćemo dobiti projektanta koji se uraditi projekat. Računamo da će on biti gotov za nekih mjesec i po, nakon čega ćemo ići na raspisivanje poziva za izvođača, a zatim ćemo krenuti sa radovima. Radovi će se odvijati u periodu najnižeg vodostaja, a to će izvođač najbolje znati", objasnio je Miličević.

Ističe da će rekonstrukcijom biti tehnički izmijenjen izgled brane, pogotovo u donjem dijelu, koji čini dodirnu tačku između brane i dna.

"Već smo juče postavili, a danas ćemo to predstaviti javno, table sa upozorenjima koje treba imati kupalište i ograničiti zonu zabrane kupanja dok se radovi ne izvedu", rekao je juče Miličević i dodao da će sredstva obezbijediti iz budžeta opštine Teslić, ali će takođe pisati zahtjev "Vodama Srpske" koje su nadležne za ovu vrstu vodnih objekata.

On pojašnjava da još uvijek ne može dati jasne rokove do kada bi trebalo sve biti završeno.

Podsjećamo, osim Vukovića, na gradskoj plaži se 2015. godine utopio trinaestogodišnjak Mersed Mudrov iz Jelaha, dok je 2006. godine na isti način stradao maloljetni Tomislav Grbovac (11) iz Teslića.