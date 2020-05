Nakon snijega na kraju maja, dugoročna prognoza najavljuje preokret

​BANJALUKA - Da su ovi proljećni dani prevrtljivi što se vremena tiče, pokazuje i jučerašnji primjer kad je na Jahorini čak padao snijeg, a kada je u pitanju dugoročna prognoza, meteorolozi kažu da nas u BiH očekuje jedno od tri najtoplija ljeta do sada i temperature i do 40 stepeni Celzijusovih.

Snijeg je na Jahorini, prema izveštajima meteorologa, počeo da pada juče oko osam sati ujutru, a temperatura vazduha je bila dva stepena Celzijusova. Međutim, poslije snijega i kišnog završetka maja, stižu nam vrele temperature tokom ljeta.

"Urađena je dugoročna prognoza za cijelo ljeto, a ovogodišnje ljeto će biti jedno od tri najtoplija ljeta od kada postoji mjerenje temperature u BiH", rekao je za "Nezavisne" Nebojša Kuštrinović, meteorolog.

Prema njegovim riječima, u prvoj polovini juna očekuje nas toplije, ali nestabilno vrijeme, te navodi da će period druge polovine maja i prve polovine juna biti najkišovitiji period na našem podneblju.

Prema njegovim riječima, glavni problem će biti nedostatak vlage u julu, a pogotovo u avgustu.

"Što se tiče temperatura, apsolutni maksimumi ne moraju biti dostignuti, ali srednje maksimalne temperature će biti više skoro za dva stepena", kazao je Kuštrinović. Istakao je da će u avgustu biti problema sa deficitom padavina i visokim temperaturama, tako da će u plićim zemljištima nedostajati vlage.

"Sve u svemu, doći ćemo do brojke 40 stepeni Celzijusovih. Imaćemo i teško podnošljive ljetne noći, to su one noći gdje se temperatura vazduha ne spušta ispod 24 stepena, a njih će najviše biti u julu", kazao je Kuštrinović.

Dodao je da dugo nisu vidjeli ovakve prognoze, gdje se svi modeli poklapaju o tome da je ovo jedno od najtoplijih ljeta za cijeli Stari kontinent.

"Ovako sušan signal koji sad imamo nismo dugo vidjeli, tako da nas čeka dugo, vruće, zagušljivo, sušno, nepodnošljivo ljeto", rekao je Kuštrinović.

Ističe da niske temperature na planinama Jahorini i Bjelašnici koje su juče ujutro izmjerene nisu čudne u ovom periodu.

"Zna se desiti i da u avgustu na najvišim planinama kratko padne snijeg", kazao je Kuštrinović.

Igor Kovačić, meteorolog Republičkog meteorološkog zavoda RS, takođe je rekao da nas očekuje jako toplo ljeto sa visokim temperaturama.

"U julu i avgustu očekuju nas jako visoke temperature, te sušni period u ljetnim mjesecima", kazao je Kovačić.

Prema njegovim riječima, ove godine imaćemo isti broj vrućih dana kao i prošle godine.

"Na našem se području, pogotovo u julu i avgustu, očekuje nekoliko tropskih valova koji bi mogli potrajati duže od sedam dana. Pritom bi mogli pasti i neki pojedinačni temperaturni rekordi", istakao je Kovačić za "Nezavisne" i kazao da će ovo biti jedno od najtoplijih ljeta koje pamtimo u posljednje vrijeme.