Naplatne kućice probiće rokove za realizaciju druge dionice koridora 5c

DOBOJ - Oblak prašine na ulazu u tunel Putnikovo brdo 1, dugom kilometar i 250 metara, nagovijestio je da radovi na ovom objektu teku punom parom, u šta se uvjerilo rukovodstvo "Autoputeva RS", koje je obišlo lokaciju i zavirilo u unutrašnjost tunela.

"Napredujemo nekada dva metra, nekada tri (dnevno), ako zapne, onda ne može, ide nešto drugo. Konkretno, na bušenju budu četvorica radnika, jedan je bušač, trojica su pomoćnici koji dodaju alat, pribor koji se ugrađuje ispred. Da bi ljudi bili bezbjedni, radi se devet metara cijevnog štita ispod", kazao je Mirsad Musa, poslovođa na gradilištu.

"S obzirom na veoma kompleksnu geologiju, plan je da se u julu naredne godine spoji desna tunelska cijev, a onda krajem avgusta i lijeva tunelska cijev. Paralelno sa probijanjem, nakon par mjeseci krenućemo sa izradom sekundarne obloge. Geologija je u suštini najveći izazov, zato što je mješavina zemlje, laporca, gline, znači nemamo neku ustaljenu geologiju da bismo znali da usvojimo jedan tip podgrade. Znači, kopamo, nailazimo na različite geologije i tako se usvaja različiti vid podgrada", kaže Marko Salapura, predstavnik "Integral inženjeringa".

Na ovom gradilištu se radi u tri smjene, angažovano je oko 350 radnika, a uporedo se obavljaju i radovi na vijaduktu, na mostu Kostajnica, te stabilizuju kosine između tunela i mosta na rijeci Bosni.

"Očekujemo da druga polovina, desna konstrukcija, bude gotova do kraja godine. Na drugom dijelu usjeka može se vidjeti vijadukt, gdje će izvođač veoma brzo početi da radi rasponsku konstrukciju. Dalje u nastavku imamo ulaz u tunel Putnikovo brdo 2 i takođe očekujemo da izvođač počne sa izradom ulaznog portala u narednih nekoliko mjeseci", kazao je Dejvid Praten, glavni inženjer u kompaniji koja vrši nadzor nad radovima.

Druga dionica koridora 5c smatra se najkompleksnijom koja prolazi kroz RS, a to potvrđuju i podaci o broju objekata.

"Kada vam kažem da dionica od šest kilometara ima dva kilometra tunela, most i vijadukt od ukupno oko 700 metara objekata, imate nadvožnjak koji spaja naselje i koji ovdje prelazi preko dužine auto-puta, te naplatne kućice koje će biti pune u oba smjera. To znači sigurno najkompleksniju trasu što se tiče izvođenja radova do sada i ostaće najkompleksnija, bez obzira na to što će se graditi auto-put Prijedor - Banjaluka, Brčko - Vukosavlje i Bijeljina - Brčko, sve dok ne budemo gradili auto-puteve prema Hercegovini, gdje se očekuje kompleksnost slična ovoj današnjoj", naveo je Slobodan Stanarević, izvršni direktor "Autoputeva RS" za tehnička pitanja.

Naplatne kućice, ali i još neki neplanirani radovi, probiće rokove za realizaciju druge dionice koridora 5c, najavio je Nedeljko Ćorić, direktor "Autoputeva RS".

"Glavni projekat je bio predvidio da nemamo naplatne stanice između FBiH i RS, međutim, danas je situacija takva da su to dva različita preduzeća i to moramo razdvojiti, kao što je razdvojeno na svim drugim dionicama. Ono što je dobro, da ne bismo trošili novac i u jednom i u drugom entitetu, pravili i jedne i druge kućice, već smo napravili sporazum. Ovdje će biti čeona naplatna kućica za ulaz u FBiH, i za ulaz u RS, na kojoj će raditi radnici 'Autoputeva RS' i 'Autocesta FBiH', isto tako će biti i na ulazu u Vukosavlje. Racionalizacija, troškova, naravno", izjavio je Ćorić.

Prvobitni rok za završetak radova, planiran za kraj 2024. godine, biće produžen za deset do 12 mjeseci, a vrijednost ugovorenog posla skočiće sa 93 miliona KM na 100 miliona KM.