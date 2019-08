Narandžasti meteoalarm upaljen u RS, temperatura do 40 stepeni

BANJALUKA - U Republici Srpskoj danas je na snazi narandžasti meteoalarm zbog velikih vrućina i temperature koja će na jugu i sjeveru iznositi i do 40 stepeni Celzijusovih, rekao je Srni dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Draško Rudan.

On je naveo da se ne može predvidjeti da li će danas biti najtopliji dan u godini, jer je tek polovina avgusta, u kojem se očekuje još vrućih dana.

"Na snazi je danas narandžasti meteoalarm koji još ne ide u crveno, jer temperatura ne prelazi 40 stepeni Celzijusovih", rekao je Rudan.

On je naveo da se sutra očekuje vedro i sunčano jutro, tokom dana veoma toplo vrijeme, a popodne ponegdje pljuskovi sa grmljavinom u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će u noći u većini krajeva padati kiša.

Jutarnja temperatura biće od 17 do 22 stepena Celzijusova, na jugu do 27, a najviša dnevna od 27 do 34 stepena, na jugu do 38 steeni.

U srijedu, 14. avgusta, tokom noći i jutra oblačnost sa zapada donijeće kišu, pljuskove i pad temperature, te će u drugom dijelu dana biti pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, uz prestanak padavina do kraja dana na zapadu i sjeveru.

Najviša dnevna temperatura biće od 18 do 25 stepeni Celzijusovih, na jugu oko 30.

U četvrtak, 15. avgusta, očekuje se malo i umjereno oblačno i sunčano sa prijatnom dnevnom temperaturom između 19 i 27 stepeni Celzijusovih, na jugu oko 31 stepen.

U petak, 16. avgusta, trebalo bi da bude sunčano vrijeme uz malu ili umjerenu oblačnost i malo toplije sa prijatnom temperaturom od 24 do 29 stepeni Celzijusovih, na jugu oko 32 stepena.

"Za vikend se očekuje sunčano vrijeme, uz malo veću temperaturu, a početkom naredne sedmice ponovo rast temperature koja neće dostići vrijednosti zabilježene ovih dana", rekao je Rudan.