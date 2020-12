Narandžasto upozorenje: Za ponedjeljak najavljeni olujni udari vjetra

BIJELJINA - Metealarm izdao je za sutra narandžasto upozorenje na olujne udare juga u većini krajeva Republike Srpske i Federacije BiH.

Jugo će duvati snagom od 60 do 80 kilometara na čas, a lokalno se očekuju udari i oko 90 kilometara na čas.

Upozorenje se odnosi na period sutra od podneva, pa do ponoći.

Očekivana snaga vjetra na banjalučkom području je 61 kilometar na čas. Na području Foče i Trebinja duvaće veoma jak jugozapadni vjetar snage od 60 do 80, lokalno sa udarima i do 90 kilometara na čas. Tu se očekuju i obilne padavine, između 30 i 40 litara po metru kvadratnom loklano i do 50.

Upozorenje za višegradski kraj odnosi se na vjetar koji će duvati snagom od 61 do 80 kilometara na čas,objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Olujni udari juga na području Tuzlanskog kantona očekuju se sa snagom od 60 do 80, a lokalno i stotinu kilometara na čas.

Na području Kantona Sarajevo progonozirano je upozorenje na vjetar snage od 60 do 80, lokalno i oko 90 kilometara na čas. Slično se očekuje i na području Mostara gdje su najavljene i padavine od 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

Za bihaćki i livanjski kraj upozorenje se odnosi na olujne udare juga snage od 60 do 80, lokalno i oko 90 kilometara na čas. Na području Livna očekuju se i padavine u količini od 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

Narandžasti meteoalarm ukazuje na opasno vrijeme, kada su prognozirane neuobičajene vremenske prilike.

Za prijedorsku regiju, područje iz rijeke Unu, Sanu i Savu, te Posavinu i Semberiju zbog vjetra je izdato žuto upozorenje. Duvaće mjestimično pojačan vjetar sa udarima od 40 kilometara na čas, a na istoku lokalno i malo više od 60 kilometara na čas.