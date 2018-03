Narandžasto upozorenje u Banjaluci zbog olujnog vjetra

SARAJEVO - Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog olujnih vjetrova na području Bihaća, Banja Luke i Livna, javlja agencija Anadolija.

Upozorenje u Banja Luci izdano je zbog umjerenog do jakog jugo, a popodne i uveče olujni vjetar uz udare od 50 do 70 kilometara na sat. Udari vjetra južnog smjera od 55 do 75 kilometara na sat mogući su i na području Bihaća i Livna.

Žuto upozorenje izdano je za ostale dijelove zemlje gdje se takođe očekuju nešto slabiji udari vjetra. Narandžasto upozorenje izdaje se za opasno vrijeme i neuobičajene vremenske prilike koje mogu izazvati štetu.