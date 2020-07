Narandžasto upozorenje za dijelove BiH

Za područje Krajine, centralne i sjeverne predjele u BiH za sutra je izdato narandžasto upozorenje zbog jakih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom.

Lokalno su mogući obilniji pljuskovi, od 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnom, koji mogu izazvati bujične poplave, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Upozorenje je izdato za period od 11 do 20 časova.

U BiH će sutra biti promjenljivo do pretežno oblačno sa češćom kišom, pljuskovima i grmljavinom, te uslovima za lokalne nepogode i svježije.

Ujutro i u prvom dijelu dana biće oblačno na zapadu i sjeveru s kišom, u centralnom pojasu, sa pokojim pljuskom, a u ostalim predjelima malo do umjereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne biće sve više oblaka u svim predjelima uz kišu i pljuskove. Zona jače nestabilnosti će se formirati od centralnih predjela ka istoku, jugoistoku i jugu, gdje može biti i lokalnih nepogoda.

Prema večeri se očekuje postepen prestanak padavina i razvedravanje, prvo na zapadu, jugozapadu i jugu, a kasnije na istoku i sjeveroistoku.

Jutarnja temperatura iznosiće od 13 do 18, a najviša dnevna od 20 do 25 na zapadu, na istoku i jugu do 31 stepen Celzijusov.

Duvaće vjetar zapadnog i sjeverozapadnog, a u Hercegovini jugozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.