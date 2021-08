Narandžasto upozorenje zbog vrućine

BANJALUKA - Narandžasti meteoalarm danas je upaljen za područje Višegrada, Foče, Trebinja, Mostara, Sarajeva i Tuzle zbog najavljene izuzetno visoke dnevne temperature vazduha.

Temperatura vazduha na područjima Višegrada, Foče, Trebinja danas će biti veća od 35 stepeni Celzijusovih, Mostara i Tuzle od 35 do 38, a Sarajeva od 34 do 37 stepeni Celzijusovih, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Za područje Banjaluke, Prijedora, Livna i Bihaća upaljen je žuti meteoalarm zbog najavljnih vrućina.

Temperatura vazduha na područjima Banjaluke i Prijedora danas će biti je od 32 do 35 stepeni stepeni Celzijusovih, Livna od 32 do 34, a Bihaća od 33 do 35, podaci su Meteoalarma.

Narandžasto upozorenje znači da je vrijeme opasno, te da je potreban oprez jer je moguća šteta i ljudske žrtve.

Žuto upozorenje znači da vrijeme može biti potencijalno opasno.