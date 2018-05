Naredne sedmice nestabilno vrijeme, mogući pljuskovi sa grmljavinom

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a kiša je moguća na istoku i jugu.

Ujutro će biti malo do umjereno oblačno na sjeveru i jugu, dok je slaba povremena kiša moguća u centralnom i planinskom pojasu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutaršnja temperatura vazduha biće od osam do 13, na jugu oko 17, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27, a u višim predjelima do 14 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana će u većini predjela preovladavati suvo i djelomično sunčano vrijeme. Više oblaka biće u centralnom pojasu, a slaba kiša ili pljuskovi mogući su na krajnjem istoku i jugu.

Popodne će u većini predjela biti suvo vrijeme sa sunčanim intervalima.

Vjetar umjeren sjevernih smjerova, u planinama i Hercegovini jak na udare i veoma jak sjeveroistočni, koji će uveče slabiti.

U utorak 8. maja, biće prijatno toplo i pretežno suvo vrijeme u većini predjela. Popodne i uveče doći će do naoblačenja na sjeveru, sjeveroistoku i istoku koja će donijeti kratkotrajne pljuskove, dok će u ostalim predjelima biti suvo.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 18 do 23, na jugu do 26, u višim predjelima do 13 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 9. maja, na sjeveru je ponegdje ujutru moguća slaba kiša ili pljusak, dok će u ostalim predjelima biti suvo. Tokom dana biće nestabilno uz smjenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode uz pojavu grada na zapadu i istoku.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 18 do 24 u višim predjelima 14 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 10. maja, ujutro će biti promjenljivo oblačno na istoku i dijelom u planinama, a po kotlinama i oko rijeka magla.

Tokom dana na istoku će biti oblačno uz sunčane periode, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Kasnije popodne i uveče nestabilno sa pljuskovima i na sjeveru. Na jugu će pretežno suvo, a nestabilno vrijeme se očekuje kasno uveče.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 20 do 25, u višim predjelima 14 stepeni Celzijusovih.