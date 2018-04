Naredne sedmice u BiH promjenljivo vrijeme

BANJALUKA- U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno uz mjestimičnu kišu i dnevnu temperaturu do 22 stepena Celzijusova.

Ujutro će biti pretežno oblačno i sa mogućnošću za slabu mjestimičnu kišu na sjeverozapadu i jugu, uglavnom u visokoj Hercegovini, a u ostalim predjelima biće suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 16 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna od 17 do 22, a na sjeveroistoku do 24, a u višim predjelima do 14 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana biće promjenjivo do pretežno oblačno sa povremenom kišom, pljuskovima i lokalnom grmljavinom, prvo na jugu i dijelom u Sarajevsko- romanijskoj regiji, zatim na istoku, a popodne i prema večeri na zapadu i sjeverozapadu.

U ostalim predjelima biće veći dio dana suvo. U Semberiji i donjem Podrinju uveče i u noći na utorak prolazna kiša ili pljusak.

Vjetar će biti većinom slab do umjeren južnog i jugoistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

U utorak, 17. aprila, ujutro i prijepodne biće pretežno oblačno i suvo, jedino na istoku sa mogućnošću za slabu mjestimičnu kišu. Tokom dana biće promjenjivo do pretežno oblačno i nestabilno sa provremenom kišom i pljuskovima, češće na istoku.

Popodne se nastavlja sa pljuskovima i grmljavinom, češćim i jačim na zapadu i sjeveru, te jugozapadu i jugu gdje se očekuju i obilnije padavine. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 16 do 20, na sjeveroistoku do 22, u višim predjelima od 14 stepeni celzijusovih.

U srijedu, 18. aprila, ujutro i prijepodne biće pretežno oblačno, mjestimična slaba kiša na sjeveru i centralnom pojasu zemlje, na jugu suvo.

Tokom dana doći će do prestanka kiše na sjeveru i sužavanja zone padavina na centralni pojas. Popodne je moguća kiša na istoku, dok će u ostalim predjelima doći do djelomičnog kidanja oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 22, na sjeveroistoku do 23, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 19. aprila, ujutro i prijepodne biće pretežno oblačno, mjestimična slaba kiša na istoku. Tokom dana doći će do djelimičnog kidanja oblačnosti, uz sunčane intervale, koji će popodne biti duži, a u mnogim predjelima biće i sunčano. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 18 do 23, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica devet, Kalinovik 16, Han Pijesak 17, Krupa na Uni i Šipovo 18, Banjaluka, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, Sokolac, Bugojno i Foča 19, Nevesinje, Prijedor, Srbac i Istočno Sarajevo 20, Gacko 21, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Rudo, Sarajevo i Srebrenica 22, Trebinje, Neum i Livno 24 i Bileća 25 stepeni Celzijusovih.