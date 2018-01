Naredne sedmice u BiH se očekuje natprosječno toplo vrijeme, temperature do 16 stepeni

Naredne sedmice u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno i kišno vrijeme sa maksimalnim temperaturama do 16 stepeni celzija.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u ponedjeljak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa jutarnjim temperaturama do maksimalno devet stepeni celzija i dnevnim do 16 stepeni celzija.



Slično vrijeme možemo očekivati i u srijedu kada će jutarnje temperature iznositi najviše do 12 stepeni celzija, a dnevne do 16 stepeni.



Već u srijedu u Krajini, zapadu i jugozapadu BiH doći će do kiše. Jutarnje temperature kretat će se između 3 stepena celzija i maksimalno 12 stepeni na jugu zemlje, a maksimalna dnevna temperatura iznosit će 16 stepeni celzija.



Oblačno vrijeme sa kišom u Krajini, zapadu i jugozapadu BiH možemo očekivati i u četvrtak. Prema prognozama padavine će u večernjim satima prestati. Jutarnje temperature bit će od 3 do 8, na jugu od 7 do 12 stepeni celzija, a dnevne od 4 do 10, odnosno na jugu od 9 do 13 stepeni celzija.



Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da će u BiH do kraja sedmice preovladavat natprosječno toplo vrijeme. (klix.ba)