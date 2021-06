Narednih dana jako toplo, u četvrtak i do 40 stepeni, upaljeni meteoalarmi

SARAJEVO - Narednih dana u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme sa temperaturama koje bi mogle dosezati i 40 stepeni Celzijusa.

Jutros je na Bjelašnici izmjereno 11 stepeni Celzijusa, u Grudama 15, Ivan-sedlu 17, Bugojnu i Sarajevu 18, Sanskom Mostu, Tuzli i Zenici 21, Bihaću 22, Mostaru 25 i Gradačcu 26.

"Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni Celzijusa", saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Žuti meteoalarm danas je na snazi za područje Banjaluke, Prijedora, Trebinja, Mostara, Sarajeva, Tuzle, Bihaća i Livna zbog najavljene ekstremno visoke temperature.

Na područje Banjaluke, Prijedora i Trebinja danas se očekuje temperatura vazduha od 32 do 35 stepeni, na području Sarajeva, Tuzle i Bihaća između 32 i 34, u Livnu između 31 i 33 stepena, a u Mostaru od 35 do 37 stepeni Celzijusovih.

Žuto upozorenje znači da vrijeme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Zbog najavljene ekstremno visoke temperature sutra je za područje Banjaluke, Prijedora, Trebinja, Bihaća, Sarajeva i Tuzle na snazi narandžasti meteoalarm.

U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana, što u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveru zemlje do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa.

U utorak se, prema prognozi FHMZ-a, očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni.

Sunčano vrijeme uz malu oblačnost se očekuje i u srijedu. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni.

I u četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa.