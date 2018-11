Narednih dana kiša i snijeg, temperature do minus 12 stepeni

Najniža jutarnja temperatura, prema podacima Federalnog hidrometeorloškog zavoda (FHMZBiH), zabilježena je na Bjelašnici i to minus 11, a najviša u Neumu deset stepeni Celzijusa.

"Danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom. Poslije podne i u večernjim satima padavine postepeno slabe i prestaju. U Hercegovini oblačno, uz djelimično razvedravanje poslijepodne. Dnevne temperature od minus tri do tri, na jugu od sedam do 11 stepeni", navedeno je iz FHMZ BiH.

U četvrtak se u Hercegovini i na jugozapadu BiH očekuje pretežno vedro vrijeme, a u ostatku BiH pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od minus sedam do minus dva, na jugu od jedan do pet, a dnevne od minus dva do četiri, na jugu od šest do 11.

Pretežno oblačno i maglovito vrijeme očekuje se i u petak u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a u ostatku BiH pretežno sunčano. Tokom dana postepeno naoblačenje sa zapada. Jutarnje temperature od minus osam do minus dva, na planinama do minus 12, na jugu od minus jedan do četiri, a dnevne od minus dva do četiri, na jugu od sedam do 12 stepeni Celzijusa.

Prvog dana vikenda očekuje se pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana slaba kiša ili susnježica je moguća na krajnjem sjeverozapadu BiH. Jutarnje temperature od minus pet do nula, na jugu od četiri do devet, a dnevne od jedan do šest, na jugu od osam do 13 stepeni.

Oblačno vrijeme u BiH očekuje se i u nedjelju. U večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu i sjeverozapadu Bosne. Jutarnje temperature od minus pet do nula, na jugu od dva do sedam, a dnevne od dva do osam, na jugu od devet do 13 stepeni.

Zbog ugaženog snijega na kolovozu jutros se sporije saobraća na dionicama u višim planinskim predjelima, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK).

Izdvajaju putne pravce Semizovac-Olovo-Kladanj, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, Livno-Kupres, Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad, Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać i Bosanski Petrovac-Drvar. Na dionicama u južnim i jugozapadnim krajevima puše jak vjetar koji mjestimično stvara sniježne nanose.

Na ostalim dionicama kolovoz je mokar, a zbog niske temperature upozoravaju na moguću poledicu.

Iz BIHAMK-a posebno izdvajaju puteve u višim predjelima, kao i mostove, vijadukte i prilaze tunelima. Sitniji odroni zemlje ili kamenja mogući su u usjecima, kao i na planinskim prevojima. Ekipe putne službe intervenišu na svim dionicama gdje je to neophodno. Vozačima na svim putnim pravcima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Podsjećaju da je na snazi zakonska odredba o obaveznom posjedovanju zimske opreme.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je zatvoren GP Bosanski Novi-Dvor.