Narednih dana smjena oblaka i sunca, temperatura do 18 stepeni

SARAJEVO - U nedjelju, 19. februara,u jutarnjim satima na istoku i sjeveroistoku Bosne sunčano uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme.

U kasnim večernjim satima kiša je moguća na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 17 stepeni.

U ponedjeljak, 20. februara, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U utorak, 21. februara, pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U srijedu, 22. februara, sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 11 do 17 stepeni, saopšteno je iz FHMZBiH.

18.02.2023. 09:04