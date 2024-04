Narednih dana sunčano i toplo, kiša se očekuje u srijedu

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće toplo vrijeme uz ponegdje slabu kišu u srijedu uveče, 10. aprila, i u četvrtak ujutro, nakon čega će u petak biti sve toplije uz sunčane periode i umjerenu oblačnost, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra se nastavlja vrlo toplo vrijeme uz sunčane periode i umjerenu oblačnost. Više oblaka biće na zapadu, a na jugu će biti pretežno sunčano.

Minimalna temperatura vazduha biće od devet do 15 u višim predjelima od pet stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 10. aprila biće oblačnije i vjetrovito, na zapadu znatno svježije u odnosu na prethodne dane, dok će na istoku biti i dalje toplo. Biće uglavnom suvo, a uveče će ponegde padati slaba kiša koja će se premještati od zapada ka istoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od devet do 14, u višim predjelima od pet, a maksimalna temperatura vazduha od 19 na zapadu do 28, na istoku, a u višim predelima od 13 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak ujutro, 11. aprila, biće oblačo uz ponegdje slabu kišu. Tokom dana doće do postepenog razvedravanja uz sunčane periode. U Hercegovini će biti vjetrovito uz jaku buru.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 15, a maksimalna temperatura vazduha od 18 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

U petak, 12.aprila biće sve toplije uz sunčane periode i umjerenu oblačnost. Na jugu će tokom većeg dijela dana biti pretežno sunčano.

Minimalna temperatura vazduha biće od devet do 14, u višim predjelima od šest, a maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.