Narednih dana sunčano i toplo

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će za vikend biti pretežno sunčano i toplije vrijeme uz promjenjivu oblačnost sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha do 18 stepeni Celzijusovih, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će sutra biti vedro i sunčano, sa maglom ili niskom oblačnošću na krajnjem istoku, a slab mraz moguć je samo na planinama, dok će tokom dana biti sunčano i toplo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do šest stepeni, na planinama od minus tri, a najviša dnevna od 12 do 17, na planinama od sedam stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 5. aprila, jutro će biti vedro i sunčano na zapadu, a na istoku i jugu sa malom do umjerenom oblačnošću i slabim mrazom samo na planinama.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno i toplije na sjeveru, a na istoku i jugu sa malo nižom temperaturom vazduha.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do šest, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni, na sjeveru lokalno do 18 stepeni, na planinama od šest stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 6. aprila, jutro će biti vedro i sunčano, uz slab mraz samo na planinama, a tokom dana sunčano i toplije, uz prolaznu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do sedam, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni, na sjeveru i jugu do 18 stepeni, a na planinama od sedam stepeni Celzijusovih.