Narednih dana sunčano i veoma toplo, temperature do 33

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti toplo i pretežno sunčano vrijeme, a popodne su u višim predjelima na istoku i zapadu mogući pljuskovi sa grmljavinom.

Ujutro će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz lokalno malu oblačnost, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 19, u višim predjelima do devet, a najviša dnevna od 27 do 33, u višim predjelima do 23 stepena Celzijusova.

Tokom popodneva na istoku i ponegdje na zapadu razvoj oblaka usloviće rjeđu pojavu pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima.

Vjetar će biti na zapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini slab do umjeren, podaci su podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00: Bjelašnica 11, Mrkonjić Grad i Foča 18, Han Pijesak 19, Kneževo, Manjača i Šipovo 23, Višegrad i Kalinovik 24,

Nevesinje i Livno 25, Čelinac, Bugojno i Krupa na Uni 26, Kotor Varoš, Krupa na Vrbasu, Majevac, Istočno Sarajevo, Sarajevo i Ribnik 27, Srbac, Doboj, Novi Grad, Bileća, Rudo, Prijedor, Trebinje, Tuzla i Zvornik 28, Banjaluka i Bijeljina 29, Mostar 31 stepen Celzijusov.

U utorak, 5. juna, biće vrlo toplo i sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblaka i povremene pljuskove sa grmljavinom na jugoistoku i jugozapadu, u brdsko-planinskim predjelima, a uveče i ponegdje na sjeveru.

Biće uslova za lokalno jače padavine i pojavu grada ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 26 do 32, u višim predjelima do 22 stepena Celzijusova.

U srijedu, 6. juna, biće nestabilno vrijeme uz smjenu sunčanih perioda sa čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se i lokalne nepogde uz jače padavine i pojavu grada ponegdje.

Na jugu više sunčanog vremena uz rjeđu pojavu pljuskova. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 23 do 28, na jugu oko 30, u višim predjelima do 20 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 7. juna, ujutro će na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku biti pretežno oblačno ponegdje sa kišom i pljuskovima, a u osatalim krajevima promjenljivo oblačno i suvo.

Tokom dana zadržava se promjenljivo oblačno, toplo i sparno vrijeme, ali nestabilno uz mjestimičnu kiše i pljuskove sa grmljavinom, najprije na istoku, a do večeri na zapadu i sjeveru. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 25 do 31, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusovih.