Narednih dana svježije sa slabim padavinama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno i malo svježije sa slabom kišom, dok će u višim predjelima padati slab snijeg.

Slaba kiša i susnježica padaće ujutro, a snijeg u višim predjelima. Tokom dana preovladavaće malo svežije i oblačno vrijeme sa slabom kišu ili rosuljom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Slab snijeg padaće u brdsko-planinskim predjelima, gdje će doći do manjeg porasta snježnog pokrivača. Prestanak padavine i djelimično razvedravanje očekuju se uveče na sjeveru.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do tri, na jugu do sedam, u višim predjelima ispod nule, a najviša dnevna od četiri do devet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih. U višim predjelima biće svježij.

Slično vrijeme zadržaće se i narednih dana, jedino će u srijedu, 28. marta, tokom dana biti sunčano i toplije.

Meteorolozi su za utorak, 27. mart, najavili slabe padavine na jugu i istoku. Kiša u nižim predjelima, snijeg na planinana. Samo ponegdje u nizinama na istoku tokom jutra mogu padati slaba susnježica i snijeg. Najviša dnevna temperatura vazduha od šest do 13 stepeni.

U srijedu, 28. marta, ujutru će biti pretežno vedro i hladnije. Magle će biti oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana preovladavaće sunčano i toplije vrijeme, ali se popodne na zapadu očekuje postepeno naoblačenje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 17 stepeni Celzijusovih.

Slaba kiša povremeno se očekuje u četvrtak, 29. marta, jedino će češće padati u zapadnim krajevima. Povremeno će biti i sunčanih perioda, pogotovo na istoku. Toko dana počeće da duva jugo koji će krajem dana postepeno jačati. Najviša dnevna temperatura vazduha od devet na zapadu do 16 stepeni istoku.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Hercegovini i na jugozapadu danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim krajevima sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću.

Temperature vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus pet; Ivan Sedlo tri; Bijeljina, Gradačac, Livno, Sarajevo i Sokolac sedam, Banjaluka, Bihać i Srebrenica osam, Bugojno, Prijedor i Sanski Most devet, Doboj, Neum, Tuzla i Zvornik 10, Grude, Široki Brijeg i Trebinje 11 i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.