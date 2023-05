Narednih dana u Srpskoj obilne padavine i jak do olujni vjetar

Od 14 do 17. maja 2023. godine očekuje se nestabilno vrijeme uz čestu, ponegdje i obilnu kišu, pljuskove sa grmljavinom i jak do olujni vjetar, objavljeno je zvaničnoj Internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

U Hercegovini se očekuje najveća količina padavina uz jak do olujni jugo. Od nedjelje popodne, uveče, u noći ka ponedjeljku i u ponedjeljak biće i jačih pljuskova sa grmljavinom uz lokalno obilne padavine.

Od nedjelje do srijede očekuje se od 200 do 280 mm kiše, navodi se u objavi.

Veća količina padavina u kratkom vremenskom periodu može izazvati pojavu i izlivanje bujičnih vodotoka i oborinskih voda.

Duvaće jak do olujni vjetar uz udare od 50 do 70 kilometara na čas, a u utorak će udari dostizati i do kilometara na čas ponegdje.

Na zapadu Krajine očekuju se jače padavine, pogotovo u nedjelju i utorak.

Od nedjelje do srijede se očekuje od 80 do 150 mm kiše na krajnjem zapadu. Zbog veće količine padavina očekuje se značajan porast vodostaja rijeka na slivu Une i Sane te gornjeg sliva Vrbasa.

Duvaće umjeren do jak, u višim predjelima Krajine povremeno olujni vjetar uz udare od 40-70 kilometara na čas.