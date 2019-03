Narednih dana umjereno do pretežno oblačno

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana očekuje se uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Prema prognozi meteorologa, sutra ujutro biće umjerno do pretežno oblačno sa uslovima za kratkotrajnu kišu na sjeveru, tokom dana promjenljivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, suvo i toplije, na istoku moguća mjestimično kratkotrajna kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, tokom dana u blagom pojačanju.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do osam, na planinama oko nula stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu i sjeveru ponegdje do 22, na planinama do 10 stepeni.

U nedjelju, 17. marta, ujutru malo do umjereno oblačno, na sjeveru pretežno vedro. Tokom dana vedro i sunčano. Minimalna temperatura vazduha od tri do 10, najviša dnevna od 15 do 21, na jugu i sjeveru ponegdje do 24, na planinama do 12 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 18. marta, ujutru malo do umjereno oblačno, na istoku vedro. Od podneva na krajnjem sjeverozapadu i jugu naoblačenje sa uslovima za pljuskove. Krajem dana na sjeveru i sjeverozapadu sa kišom, navedeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura od tri do 10. Najviša dnevna od 16 do 20, ponegdje na sjeveru i stepen, dva više, na planinama do 13 stepeni.

U utorak, 19. marta, ujutru oblačno sa kišom na sjeverozapadu, dijelom sjeveru i na planinama u centralnim krajevima. Tokom dana širenje padavinske zone dalje na istok, uz moguću susnježicu na planinama. U Hercegovini oblačno i suvo.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, a najviša dnevna od tri do osam, na jugu do 14 stepeni.