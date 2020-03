Narednih dana zahlađenje sa padavinama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana preovladavaće oblačno vrijeme sa padavinama i padom temperature vazduha.

Jutro će sutra biti pretežno sunčano, a tokom dana uz umjerenu oblačnost i jednako toplo kao prethodnih dana.

Poslije podne uslijediće jače naoblačenje sa mjestimičnom kišom na zapadu i sjeverozapadu, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu od 11, na planinama od minis jedan stepen, a najviša dnevna od 16 do 21, ponegdje na sjeveroistoku i istoku do 23, na planinama od 12 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 22. marta, zadržaće se oblačno vrijeme mjestimično sa slabim padavinama, uglavnom na sjeverozapadu, zapadu, centralnim predjelima i istoku, a popodne i uveče na zapadu i u centralnom pojasu padaće slab snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, na jugu do devet, na planinama od minus dva stepena Celzijusova, a najviša dnevna od četiri do devet, na jugu do 15, u planinama od minus jedan stepen Celzijusov.

U ponedjeljak, 23. marta, jutro će biti vedro i hladno sa mogućim mrazom u većini predjela, a tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno, dok će na jugu biti više sunca.

Uveče će uslijediti jače naoblačenje sa sjevera i sjeveroistoka sa snijegom, a u noći na utorak i u centralnom pojasu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus sedam do minus dva, na jugu od nula, na planinama od minus 10, a najviša dnevna od dva do sedam, na jugu do devet, na planinama od minus tri stepena Celzijusova.