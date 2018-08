Narodno veselje u čast velikog borca za slobodu

BANJALUKA - Tradicionalnom borbom bikova za nagradu "Jablan" u Stričićima, kod Banjaluke, danas je završen 53. "Kočićev zbor", a ni jaka kiša i blato nisu uspjeli da pokvare atmosferu građanima koji su došli na Manjaču.

Iako u manjem broju nego lani, osim stanovnika RS, u piščevom rodnom selu okupili su se gosti i iz Srbije i dijaspore.

Da čuvaju tradiciju i rado se sjećaju velikog pisca, pokazali su i ovaj put gosti iz Srbije, iz Novog Sada, odakle su doputovali u 12 autobusa, a kažu da će rado doći i sljedeće godine.

Mirjana B. kazala je kako je na zbor stigla iz Italije te da je šteta što je kiša mnoge spriječila da dođu.

"Stvarno je ružno vrijeme i koridu nije gledalo mnogo ljudi, što je šteta", kazala je ona.

U Kočićevu čast održan je niz kulturno-zabavnih manifestacija, a služen je i parastos i položeni su vijenci na spomenik palim borcima Odbrambeno- otadžbinskog rata u Stričićima.

Milorad Dodik, predsjednik RS, rekao je da su život, djelo i riječ književnog velikana Petra Kočića ostali trajno upisani u kolektivno sjećanje srpskog naroda.

"Kočić to zaslužuje. Njegovi život, djelo i riječ ostali su trajno upisani u kolektivno sjećanje srpskog naroda", istakao je Dodik i dodao da je žal za slobodom u Kočićevo doba, u vremenu veoma teških okolnosti otomanske, a kasnije austrougarske imperije, i danas gotovo prisutan na jedan drugačiji način.

"Zato ljudi to pamte i rado dolaze na 'Kočićev zbor'. Čuo sam da je ovdje sinoć bilo oko 30.000 ljudi, što govori da je posjećenost velika i bez neke velike najave", rekao je danas Dodik.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, položio je vijence na spomenik palim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Stričićima, naglasivši da je "Kočićev zbor" prilika da oda počast poginulima u prošlom ratu.

"Kočić je poznat i kao nacionalni tribun, borac za slobodu i otadžbinu, i potpuno je logična ta veza. Vijence smo položili na obnovljeni spomenik, koji je ranije bio u lošem stanju. Prošle godine smo obećali da će spomenik biti obnovljen i to je urađeno", naglasio je gradonačelnik.

Nakon kulturno-umjetničkog dijela programa ispred Osnovne škole "Petar Kočić" Milorad Dodik, predsjednik RS, nije odolio da već tradicionalno ne zapjeva omiljeni hit "Ne može nam niko ništa", a s njim su se veselili i gradonačelnik Banjaluke i mnogi drugi.

Loše vrijeme otežalo je održavanje borbe bikova, koju je posmatralo duplo manje gledalaca nego ranijih godina.

Željko Drinić, vlasnik bika Medonje, rekao je da će mu ovo biti prva borba otkako ga je kupio od prethodnog vlasnika, koji je s njim ostvarivao pobjede.

"Kupio sam ga za 13.000 evra. Očekujem pobjedu, ali šta će biti vidjećemo, ima 980 kg", rekao je Drinić.

Dušan Savanović, predsjednik Komisije za sportska takmičenja i borbe bikova, rekao je da je tokom finalnog dana bilo 14 borbi.

"Glavna nagrada u teškoj kategoriji je 3.000 KM za prvo mjesto, a za drugo je 1.500 KM. U srednjoj kategoriji za prvo mjesto je 2.000 KM, a 1.000 za drugo", rekao je Savanović.

Manifestacija "Kočićev zbor" trajala je više dana tokom avgusta i obilježava se različitim kulturnim manifestacijama u Banjaluci i Beogradu, a završila se u nedjelju u Stričićima, Kočićevom rodnom selu.

Cijene

Cijene piva kretale su se od 2,5 do pet KM, a sokova od dvije do tri KM. Kilogram jagnjetine koštao je 28 KM, kilogram prasetine 20, a piletine 12 KM. Za porciju ćevapa trebalo je izdvojiti od tri do pet KM.

Rajko Petrov Nogo dobitnik Kočićeve nagrade

U Banskom dvoru u subotu naveče održana je svečana akademija povodom 53. "Kočićevog zbora". Na svečanoj akademiji tradicionalno je uručena književna nagrada "Petar Kočić", koja je ove godine pripala poznatom srpskom književniku Rajku Petrovu Nogu.

Nagradu "Zmijanjče" dobila je Teodora Markovića iz Pala. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupili su banjalučki glumci, koji su dočarali vrijeme u kojem je Kočić živio, te SPD "Jedinstvo".

Svečanoj akademiji prisustvovao je predsjednik RS Milorad Dodik, koji je rekao da je Kočić bio pisac, ali i narodni buntovnik, čovjek iz naroda koji se borio za slobodu u veoma teškim uslovima, koji pomalo liče na ovo što danas imamo.

"Kočićevo ognjište"

U okviru 53. "Kočićevog zbora" otvorena je muzejska postavka "Kočićevo ognjište", koja bi trebalo da postane stalna.

Vladimir Đukanović, predsjednik Izvršnog odbora Zavičajnog društva "Zmijanje", rekao je da je na prostoru "Kočićevog ognjišta" otvorena planinska kuća - brvnara, a da je cilj opremanje svih kuća i formiranje zavičajnog muzeja "Kočićevo ognjište".

