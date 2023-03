Nasilje opasna pojava koju mladi često ne prepoznaju

SARAJEVO, BANJALUKA - Mladi često ne prepoznaju šta je nasilje te tvrde da nisu bili žrtva bilo kojeg oblika nasilja, i to oko 70 odsto njih, dok, s druge strane, otprilike isti procenat njih smatra da su žene najčešće žrtve nasilja.

Pokazuju to preliminarni rezultati istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Instituta za razvoj mladih KULT, gdje navode da nasilje, kao društveno opasna pojava, prodire u sve segmente života te da je prisutno i među mlađim generacijama.

"Stav da su žene i djevojčice češće žrtve nasilja nego muškarci i dalje je prisutan, s obzirom na to da je 73 odsto ispitanih mladih osoba kazalo da se nasilje češće vrši nad ženama, dok oko 18 odsto mladih misli da je nasilje jednako zastupljeno kod oba pola", navodi se u ovom istraživanju.

Kako ističu, stavovi djevojaka su nešto otvoreniji, pa tako 63,8 odsto njih smatra da se nasilje češće vrši nad ženama, dok 25,1 odsto njih smatra da se nasilje vrši jednako nad oba pola.

Lana Jajčević, pravna savjetnica Fondacije "Udružene žene", za "Nezavisne novine" kaže da ovi podaci pokazuju da su mladi prepoznali da se nasilje više vrši nad ženama nego nad muškarcima. Kako ističe, prevencija nasilja je najvažnija jer je kasno djelovati nakon što je nasilje već izvršeno.

"'Udružene žene' često učestvuju u različitim kampanjama podizanja svijesti javnosti o nasilju nad ženama i o pojavnim oblicima nasilja te o tome šta je nasilje uopšte, a sve s ciljem da mladi ljudi i žene prepoznaju šta je to nasilje, jer se često dešava da oni to ne uočavaju. Mladi često misle da je zabrana komuniciranja sa koleginicama, prijateljicama ili primarnom porodicom znak ljubavi, ali to nije znak ljubavi, već patološke ljubomore", istakla je Jajčevićeva.

Prema njenim riječima, i to je jedan od segmenata koji se prepoznaje kao nasilje, jer mladi to često različito tumače.

"Svake godine od 25. novembra tokom kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja '16 dana aktivizma' imamo razne aktivnosti, različite vrsta edukacija za mlade ljude, te takođe i oko 8. marta, kada su te kampanje pojačane, no mi svakodnevno radimo i govorimo o tome", dodala je Jajčevićeva.

Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT, ovi rezultati donekle daju tmurnu sliku.

"Najprije zato što prikazuju da je nasilje u svojim različitim oblicima prisutno i među mlađim kategorijama društva, da mladi ne razumiju koje su granice nasilja i kako ga prepoznati, te da su stereotipni stavovi o rodnoj ulozi žena i muškaraca u društvu i dalje prisutni među mladim osobama", navodi se u ovom istraživanju.

Dodaju da se naporima Instituta u prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama tokom 2022. godine pridružilo više od 490 učesnika, kroz učešće u 12 različitih aktivnosti i kampanja.

"Žene su bile većinom uključene u aktivnosti, s obzirom na to da su od ukupno 497 učesnika 393 bile žene, dok je muškaraca bilo 104. Aktivnostima se priključilo 19 domaćih i stranih nevladinih organizacija, te 11 domaćih i stranih institucija vlasti, ustanova i pravnih lica", dodaju oni.

Podsjećamo, svakog 25. u mjesecu obilježava se "narandžasti dan", gdje se ljudi širom svijeta pozivaju da nose narandžastu boju i preduzmu mjere za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama u svakoj zajednici, kod kuće, na javnim mjestima, u školama i na radnim mjestima, tokom sukoba i u vrijeme mira.