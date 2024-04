Nastavlja se ljeto u aprilu, do kada će biti vruće?

Natprosječno toplo i pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha do 31 stepen Celzijusov biće i danas u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Kako prenosi Republički hidrometeorološki zavod duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom južnih smjerova, a dnevna temperatura vazduha iznosiće od 26 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

U većini krajeva jutros je vedro, uz temperaturu od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac četiri, Prijedor osam, Han Pijesak devet, Banjaluka, Sarajevo, Tuzla i Zenica 11, Zvornik i Bileća 12, Doboj 13, Bijeljina 14, Trebinje 15, Mrakovica 16, Neum 17 stepeni Celzijusovih.

Već u utorak, 16. aprila, nastupiće postepena promjena vremena: Prije podne promjenljivo uz sunčane intervale i toplo. Tokom podneva očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje donosi padavine i izmještaće se od zapada ka istoku uz jačanje vjetra. Uveče na zapadu doći će do naglog pada temperature vazduha. Duvaće umjeren do jak, ponegdje u Krajini i u Hercegovini očekuju se i olujni udari juga.

Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha od 22° do 28°, u višim predjelima od 20°.

Od srijede, 17. aprila, očekuje se osjetno hladnije vrijeme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova koji će ponegdje biti praćeni i grmljavinom, dok će na planinama padati snijeg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 10 do 16, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 8 do 15 °C, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.