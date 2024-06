Nastavlja se promjenljivo i nestabilno vrijeme

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, jači pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim časovima kada je moguća i lokalna pojava grada.

Tokom jutra ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguća je prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će prema večeri i noći na srijedu postepeno prestajati, dok je samo lokalno na sjeveru moguća prolazna kiša i pljusak sa grmljavinom.

Na krajnjem jugu tokom većeg dijela dana biće promjenljivo uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda uz povremeno prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Prema večeri i u noći na srijedu doći će do jačeg naoblačenja koje će usloviti mjestimično prolaznu kišu i pljusak.

Duvaće slab do umjeren sjeverni do sjeveroistočni vjetar, kasnije tokom dana promjenljiv, u zoni fronta povremeno i pojačan, dok će u Hercegovini biti slab do umjeren jugozapadni.

Dnevna temperatura vazduha biće od 23 na jugozapadu do 32 na sjeveroistoku i krajnjem jugu, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a lokalni pljuskovi registrovani su na području Krajine.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno 14, Sokolac 16, Mrkonjić Grad, Ribnik i Travnik 17, Novi Grad, Rudo i Tuzla 18, Banjaluka, Bijeljina i Sarajevo 19, Prijedor, Brčko i Zenica 20, Bileća 21, Trebinje 22, te Neum 25 stepeni Celzijusovih.

VIJESTI IZ ISTE RUBRIKE

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.