Nastavnik iz Bosanskog Petrovca pljunuo autističnog učenika

BOSANSKI PETROVAC - Samohrana majka Fatima Husetić radovala se kada je njen sin koji je autističan uspio krenuti u osnovnu školu sa svojim vršnjacima i uz pomoć ličnog asistenta pratiti nastavu. Nažalost, nije ni slutila da će njeno dijete biti žrtva gnjeva jednog od nastavnika koji ne shvata kako autistična djeca komuniciraju.

Dvanaestogodišnji Rijad Kadić Husetić je učenik četvrtog razreda JU Osnovne škole "Ahmet Hromadžić" u Bosanskom Petrovcu i pohađa nastavu po prilagođenom planu i programu inkluzije. Dobro je napredovao, ali kada je majka Fatima došla po njega 4. juna u školu, dječak je bio blijed. Počeo je povraćati, dobio je dijareju, nije jeo i nije spavao.

"Bio je jako tih što je čudno za njega jer je on veseo i razigran dječak. Mislila sam da je dobio neku virozu dok sutradan nisam saznala šta se desilo u školi", kazala nam je Fatima.

Prema njenim riječima, u utorak 5. maja kod nje je došla asistentica koja je bila uplakana, zabrinuta i potresena te joj kazala kako se nastavnik I.Z. izvikao na Rijada, te ga rukama uhvatio za glavu i pljunuo u lice. Sve se dogodilo na velikom odmoru u školskom dvorištu.

"Razlog takvog ponašnja nastavnika I.Z. je zbog toga što je Rijad želio kontakt s njim, pljuckao je da obrati pažnju na njega, jer ne može da govori. Rijad na taj način komunicira, jer želi kontakt i pažnju. Rijad se prvo pozdravio s nastavnikom I.Z., uzeo loptu i igrao se. Prišao je nekoliko puta i uhvatio nastavnika za ruku. Kada je u prolazu opet prošao kraj nastavnika i pljuckao nastavnik je pitao 'Šta je ovo?'. Asistentica je rekla da je to njegov vid komunikacije i da želi da obrati se pažnja na njega. Prvo se izvikao i rekao ako još jednom to uradi da će on njega pljunuti kao što je i uradio", kazala je potresena majka.

Asistentkinja je uzela Rijada i otišla u razred te ga ostavila s učiteljicom i otišla prijaviti slučaj direktorici škole.

"Asistentica je radila svoj posao uvijek kako treba, prvo ljudski kao čovjek sa mnogo ljubavi, osjećaja, razumjevanja, jednostavno voli to što radi, a to se najbolje vidi na Rijadu, on je s njom sretan, zadovoljan i obožava je", kazala je Fatima.

Nakon što je saznala za slučaj, majka je odmah pozvala policijsku stanicu Bosanski Petrovac u 21:25 sati i dežurnom policajcu prijavila sve. Dežurni policajac je uzeo podatke i obećao da će kontaktirati za pola sata kada se konsultuje s nadležnim ,ali to se nije dogodilo.

"Sutradan 6. maja odvela sam Rijada u školu i direktorica škole me je pozvala u svoju kancelariju jer joj je asistentica rekla da znam sve. Kada sam ušla kod direktorice rekla sam da ne želim nikakav susret niti bilo kakvu komunikaciju sa nastavnikom I.Z. jer su odmah trebali reagovati kada se to desilo i kada je asistentica prijavila slučaj direktorici. Ali nije bilo reagovanja. Pitala sam direktoricu šta da se desilo da je Rijad sam bio s njim, šta bi mu onda radio, kako bi onda postupio prema njemu, jer Rijad ne moći reći riječima, dijete ne govori. Direktorica škole mi je rekla da ja kao roditelj imam pravo da štitim svoje dijete", rekla je Fatima.

Ovaj slučaj prijavila je Ministarstvu obrazovanja USK, MUP-u USK, ombudsmenima za prava djece u Sarajevu i Banjoj Luci, OSCE-u, socijalnom radu i drugim organizacijama koje se bave zaštitom i pravima djece. U razgovoru je istakla kako je za nju uspjeh što Rijad nakon toliko vremena može sjediti u klupi tri sata, te da ne može dozvoliti da sav trud i borbu koji su zajedno uložili neko uništi jednim postupkom.

"To je borba cijeli život i da sjedi u klupi pet minuta je uspjeh, a ne tri sata kao što je sada. Dijete mi je bilo mnogo loše taj dan. Shvatila sam da je pretrpio strah i od stresa su bile te reakcije. To je strašno šta nam rade djeci. ovo nije prvi slučaj tom nastavniku", kazala je majka.

Asistentkinja je za Klix.ba potvrdila sve navode kazavši kako je užasno to što se djetetu dogodilo i da se nada da će nadležni reagovati.

(Klix.ba)