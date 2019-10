Natprosječne temperature u BiH do 21. oktobra

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost zadržaće se do narednog ponedjeljka, 21. oktobra, nakon čega je izgledno pogoršanje praćeno obilnijim padavinama, posebno na prostoru Krajine i Hercegovine.

Nestabilne vremenske prilike s kišom zadržaće se do 24. oktobra, potom će uslijediti postepeno smirivanje vremena, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

Period natprosječno visokih temperatura vazduha potrajaće do 21. oktobra, nakon čega slijedi postepeni pad temperatura uz vrijednosti primjerene kraju ovog mjeseca.

Do ponedjeljka, 21. Oktobra, jutarnje temperature u Bosni kretaće se od pet do 10, na prostoru Hercegovine od 10 do 15, a najviša dnevna u cijeloj zemlji od 21 do 26 stepeni Celzijusovih.

Osjetan pad temperatura očekuje se u periodu od 21. do kraja prognoznog perioda 29. oktobra, s minimalnim vrijednostima u Bosni od tri do osam, u Hercegovini do 10, uz maksimalne temperature vazduha u Bosni od devet do 14, u Hercegovini do 19 stepeni.