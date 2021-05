Naučna sesija u Trebinju: "Malo čudotvoraca kao što je Sveti Vasilije"

TREBINJE - U Kulturnom centru u Trebinju u ponedjeljak veče održana je posljednja u nizu sesija međunarodnog naučnog skupa "Sveti Vasilije Ostroški - 350 godina od prestavljenja", koju su organizovale Mitropolija crnogorsko-primorska i dvije episkopije, Budimljansko-nikšićka i Zahumsko-hercegovačka.

Istaknuti naučni radnici iz regiona i pravoslavnog svijeta u čast ovog značajnog jubileja govorili su iz različitih perspektiva i naučnih discipilna o životu, značaju i vremenu Svetog Vasilija, na sedam tematskih sesija koje su u protekla dva dana organizovane u manastiru Ostrog te Nikšiću i Trebinju.

Član Naučnog odbora skupa akademik SANU Jovan Delić kazao je da je sabranje naučnih radnika uoči praznika Svetog Vasilija, za koji je ukupno prijavljeno 55 referata, pokušalo da osvijetli razne aspekte svetiteljevog života, vremena u kojem je živio i vrijednosti koje je svojim životom svjedočio.

Delić je istakao da je malo takvih čudotvoraca kao što je Sveti Vasilije, napomenuvši da ovaj svetac i drži nebo iznad Crne Gore i gleda na Hercegovinu, ali da je i malo izvora čuda kao što je njegov Ostrog.

"Sveti Vasilije je zaista naš najsaborniji i najživlji čovjek i svetac, od svog oblačenja u Hristovu smrt pa do dana današnjega. Onda kad bi trebalo da je čovjek završio svoj život - on ga je zapravo tek započeo. On je življi nego ijedan Srbin danas", kazao je akademik Delić.

U ime domaćina, skup je na otvaranju pozdravio episkop zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, istakavši da je Sveti Vasilije izabrao Hrista za svoj put, metod i sredstvo, da živi u crkvi Božjoj, da kroz Hrista prilazi svakom bližnjem, a istim putem - i samome sebi.