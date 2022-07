Ne jenjava požar kod Boračkog jezera: Eksplodirale dvije mine preostale iz rata

KONJIC - U požaru koji je zahvatio šumu kod Boračkog jezera, u hercegovačkoj opštini Konjic, eksplodirale su dvije minsko-eksplozivne naprave preostale iz rata, javila je Anadolija.

Požar se od 16 časova širi usljed velike suše u Hercegovini, uz neugodan vjetar koji duva cijelog dana.

Vatrena stihija, potpomognuta jakim vjetrom, proširila se po nepristupačnom terenu koji je na nekim dijelovima i miniran. Konjički vatrogasci već nekoliko časova se bore s vatrom i odbijaju je od naseljenih mjesta, ali pred njima je sigurno besana noć.

Veliki problem za vatrogasce predstavlja i činjenica da je teren nepristupačan pa se kao jedino rješenje u ovom trenutku nameće gašenje letjelicam.

Opštinska vlast u Konjicu zatražila je odmah angažman helikoptera Oružanih snaga BiH, nadajući se da će djelovati već tokom sutrašnjeg dana.

Kuće i stanovništvo prema riječima Huseina Hodžića iz Civilne zaštite opštine Konjic u ovom trenutku nisu ugroženi.

"Požar je i dalje aktivan. Nažalost, proširio se na nepristupačan teren, ali je u ovom trenutku najvažnije da kuće i stanovništvo nisu u opasnosti. Sve što je gorjelo u blizini naselja smo uspjeli ugasiti. Plašimo se da vatra ne ugrozi put prema Glavatičevu, jer se stalno odranjaju panjevi i stabla drveća. Ekipe su na terenu, radimo sve što je u našoj moći, nadamo se da neće biti vjetra ili da ako ga već bude neće biti jak te da ćemo naredni dan dočekati mirni. Svi naši kapaciteti su na terenu", rekao je Hodžić.

Opštinski načelnik Osman Ćatić kaže da su uradili sve što je do njih.

"Sada očekujemo pomoć i iskreno vjerujem da će sutra helikopteri nadlijetati požarište. Apelujem na građane da ostanu pribrani, naše ekipe su na terenu i cijelu noć će tu ostati", najavio je.

Ćatić je rekao i da je po svemu sudeći uzrok požara ljudski faktor.

Kliks je javio da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović sazvao večeras telefonsku sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda - angažman Oružanih snaga BiH za gašenje velikog požara kod Boračkog jezera.

Portal nezvanično saznaje da su sva tri člana Predsjedništva BiH dala saglasnost za angažman Oružanih snaga BiH odnosno helikopterske jedinice.

Nakon što su lokalne vlasti uputile zahtjev, on je preko Kantonalne civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite putovao prvo do Ministarstva bezbjednosti odnosno Ministarstva odbrane BiH da bi na kraju stigao do Predsjedništva BiH.