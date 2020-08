Ne putujte na duže relacije zbog vrućine

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) saobraćaj se jutros odvija nesmetano, a zbog visoke temperature preporučuje se izbjegavanje putovanja na duže relacije tokom dana, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza, izmijenjen je režim odvijanja /saobraćaja na magistralnom putu Banjaluka /Rebrovac/- Čelinac.

Zbog sanacionih radova, na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na dionici od kružnog toka "Ilićka" do table grada "Brčko" u mjesnoj zajednici Gredice, biće obustavljen saobraćaj od 8.00 do 18.00 časova, a alternativni putni pravac je obilaznica oko Brčkog.

Saobraćaj je do kraja ovog mjeseca zbog radova obustavljen na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad u mjestu Bjelajce. Za vrijeme obustave alternativni pravci su Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad.

Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje, skretanje za Ravno, saobraćaj neće biti obustavljan pošto je nedjelja.

Na relacijama puteva Ledenice-Crkvine-Granični prelaz Šamac i Karuše-Granični prelaz Brod kretaće se vangabaritni teret u pratnji, pa se vozači upozoravaju da opreznije voze i poštuju uputstva lica iz pratnje.

Na magistralnom putu Klašnice jedan-Gornja Vijaka jedan i dionica Gornja Vijaka jedan-Derventa izmijenjen je režim saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mostova.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja na mostu Gornja Vijaka jedan, a vozila se preusmjeravanju na regionalni put.

U toku su radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Tedin Han – granica Republike Srpske - FBiH (Križ), zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

U toku su radovi na izgradnji pješačke staze na dionici magistralnog puta Šamac jedan-Grebnice u mjestu Tišina zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izvođenja radova na postavljanju inteligentnih transportnih sistema izmijenjen je režim saobraćaja na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka, a za vrijeme radova saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na magistralnom putu u Vlasenici izmijenjen je režim saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na izgradnji poslovnog objekta, pa se vozačima skeće pažnju da voze opreznije i sporije.

Zbog radova na izgradnji tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja Crno Vrelo, na području Prijedora, doći će do izmjene saobraćaja na regionalnom putu Lamovita-Stari Majdan.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Pelagićevo-Gradačac, mjesto Turić Prosjek, aktuelne su povremene obustave saobraćaja od 8.05 do 15.05 časova.

U toku su radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš-Kneževo, u mjestu Živinice, radnim danima od 7.00 do 17.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju maksimalno pet minuta.

Na regionalnom putu Ukrina-Klupe, u mjestu Šnjegotina u toku su radovi na rekonstrukciji puta i drugog mosta, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog radova na magistralnom putu Drinjača-Milići-Vlasenica izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, pa se vozači mole da voze opreznije i sporije.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, izmijenjen je režim saobraćaja na navedenom magistralnom putu, kao i na dionici Modriča jedan-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-granica-Karuše, zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka. U toku su i radovi na regionalnom putu Šekovići-Caparde, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog aktiviranog klizišta, odvija jednom trakom, naizmjenično.

Zbog pokretanja klizišta, na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad, saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U Federaciji BiH saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen, na dionici Prozor-Jablanica.

Zbog održavanja polumaratona, danas u vremenu od 17.00 do 20.30 časova doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu Prozor-Tomislavgrad /od skretanja za Šćit do skretanja za Orašac/.

Danas će se na dionici Teslić-Karuše-Topčić Polje kretati vangabaritni transport zbog čega je moguće sporije saobraćanje.

Obustava saobraćaja na snazi je i u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf), a vozila na ovoj dionici saobraćaju obilaznicom oko tunela.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo (Jošanica-Rajlovac), kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog radova na izgradnji rasvjete na mostu Begića i Begovića na dionici Jablanica-Mostar, saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Na Graničnom prelazu Hum nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.

Na Graničnom prelazu Metaljka (Čajniče-Pljevlja) moguć je ulazak u Crnu Goru od 7.00 do 19.00 časova.

Građani BiH koji ulaze u Srbiju kroz Hrvatsku, moraju imati negativan PCR test.

BiH je otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, a odluka se odnosi samo na građane te tri države. Ulazak u BiH za državljane zemalja EU i zemalja Šengena omogućen je uz negativan PCR test na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova.

Stranci koji su u braku sa državljaninom BiH uz pokaz vjenčanog lista mogu ući u BiH bez testa. Isto važi i za djecu stranih državljana, čiji je jedan od roditelja državljanin BiH.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH dozvoljen je licima koja posjeduju PCR test ili pozitivan rezultat antitijela na novi virus korona klase IGg dobijen Elisa serološkim testom.