"Ne treba zatvarati već ozbiljno kažnjavati nepoštovanje mjera"

Senad Huseinagić direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i član kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona izjavio je da ne treba ići u zatvaranje, već da su potrebne rigoroznije kazne za one koji ne poštuju postojeće mjere.

"Mi moramo razmišljati, svi mi živimo od novca. Ne može ni zdravstveni sistem funkcionirati bez novca. Federacija BiH je uložila 30 miliona u tri klinička centra. Kakvi bi uvjeti bili da nisu? Pa je Vlada KS uložila u Opću bolnicu i napravljen je Kovid odjel. Pa gdje bi se sada smjestili ti ljudi? A ako idemo logikom ‘hajmo sve zatvorit’. Ja se ne slažem s kolegama iz zdravstva koji kažu mi razmišljamo o zdravlju, a Vlada nek rješava nezaposlenost. Nezaposlenost je mnogo veći problem. Zato što ima višetruke implikacije i na kraju dovodi do smrti ljudi, samo što ne pratimo to na ovaj način, pa nam to promakne. Mislimo ako nema para, pa i ako ne bude para. Svi su podržavali zahtjev zdravstvenih radnika za povećanje plata. A odakle će se isplatiti te plate? Po meni je suluda odluka da, budžet se puni iz onoga što firme rade, a onda ćemo mi davati iz budžeta platu nekome da ga zatvorimo. Pa kako ćemo puniti onda taj budžet? Koja je granica? Dodatno se dalje zaduživati i onda vraćati te kredite. Postoje epidemiološke mjere koje treba provoditi, a itekako je važno voditi računa da država funkcioniše. U Sarajevu je dramatična situacija, ali to je za očekivati, jer imamo na malom prostoru veliku koncentraciju ljudi i puno je kontakata. Neko s jednog kraja na drugi kraj kantona gdje živi 400.000 ljudi je u kontaktu", rekao je Huseinagić za televiziju "N1".

On dodaje da ne može govoriti o tome koliko je efikasno zatvaranje na 2-3 dana.

"Ja ne volim javno diskutovati o nečijim odlukama. Ja nemam sve podatke i informacije i ne mogu u potpunosti nešto reći. Upitno je da li je lockdown od 2-3 dana nešto značio. U Sarajevu su prije ovog ljudi bili jedni drugima za vratom. Bili su puni ugostiteljski objekti. Nije bilo sluha da se napravi distanca, osigura provođenje higijenskih mjera. Da li je bio nužan lockdown? Ja mislim da se trebalo više insistirati na provođenju mjera. Jer šta znače ovako oštrije mjere? To opet pada na teret onih koji poštuju mjere. To nije pravedno da opterećujemo one koji poštuju mjere, zbog toga što neki ne poštuju mjere. Oni neće poštovati ni oštrije mjere", rekao je Huseinagić.

Ističe da su potrebne ozbiljne kazne za one koji ne poštuju propisane mjere za suzbijanje virusa korona.

"Nevjerovatno je da imamo dramatičnu situaciju u Sarajevu, da su bolnički kapaciteti na granici mogućnosti da pružaju uslugu, da možemo doći u situaciju da pacijenti ne mogu dobiti uslugu jer su svi kapaciteti popunjeni, nevjerovatno je da u takvoj situaciji kada vlada u Sarajevu donese taj vikend lockdown, da masovno ljudi odlaze iz Sarajeva, da idu u Mostar, u Visoko, Zenicu, u okolinu, kako bi, ne znam, valjda nekome dokazali da njima ništa ne mogu mjere. Takve ljude je potrebno kažnjavati, ozbiljno kažnjavati. Kakva je nužda, da se neko ne može strpiti, sjediti jedan vikend u Sarajevu. Neka se zapitaju kako je onima u bolnici", istakao je Huseinagić za "N1".