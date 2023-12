"Ne želimo da ženi u kolicima kažu da ustane da uradi RTG snimak"

DOBOJ - Odlazak kod ljekara i specijalistički pregledi za osobe sa invaliditetom trebalo bi da nakon izgradnje nove bolnice budu manje stresni i komplikovani, jer od tog objekta oni očekuju da im bude u potpunosti pristupačan.

Naime, Forum žena sa invaliditetom regije Doboj pokrenuo je kroz projekat "Ovdje sam vidljiva i ponosna" kampanju zagovaranja pristupačnosti u zdravstvu.

"Ne želimo više da nam se dešavaju situacije da, primjera radi, ženi u kolicima kažu da ustane da radi RTG. Da može ustati, ne bi sjedila u kolicima. To je slikovit primjer šta želimo da izbjegnemo, tako da pratimo situaciju kada je u pitanju bolnica. Nadamo se da ćemo uspjeti bar većim dijelom da dogovorimo sa lokalnim akterima da to ispadne onako kako treba", izjavila je Jelena Mišić, predsjednica Foruma žena sa invaliditetom regije Doboj.

Na naše pitanje šta joj stvara najveću nelagodnost prilikom odlaska kod ljekara, tridesetčetvorogodišnja Dragana Milošević, koja koristi invalidska kolica, odgovara:

"Pa, to kada me treba prenijeti, recimo, na neka snimanja, to ne mogu sama... Taj prilaz i aparati gdje ne možeš sam, treba uvijek nečija pomoć. Nadam se da će nam biti omogućen prilaz svim aparatima, da nas ne mora uvijek neko nositi. Hvala njima, ali lakše je kada možemo sve sami", navela je Dragana.

Djevojke i žene poput nje muče i drugi problemi, kao što je, na primjer, školovanje, zapošljavanje i socijalna vidljivost.

Sanja Dejanović iz Doboja po zanimanju je diplomirani inžinjer informatike i nada se da bi poslije praznika mogla doći do tako željenog radnog mjesta.

"Odradila sam pripravnički staž u Gradskoj upravi, prije nekoliko dana položila sam pripravnički ispit i sada čekam zaposlenje. Ja mogu da budem programer, mogu da budem nastavnik ili profesor informatike. Informatika je oblast koja obuhvata mnoge aktivnosti koje možeš da iskoristiš. Ja sam zbog toga i izabrala informatiku jer tu mogu dati svoj puni kapacitet", priča Sanja.

Ona je jedna od rijetkih djevojaka i žena sa invaliditetom koje imaju visoko obrazovanje, a podaci do kojih su tokom analize stanja došli u Forumu žena sa invaliditetom nisu nimalo pohvalni.

"Naša anketa, koja je urađena 2020. godine i gdje smo anketirali više od 100 žena, pokazala je da su naročito u ruralnim sredinama žene sa invaliditetom dosta isključenije iz aktivnosti zajednice, imaju nizak stepen obrazovanja, nizak stepen zaposlenosti, čak imamo i žena koje nisu imale ni dana škole, nažalost. Sticajem okolnosti, da li je to bilo ratno stanje ili jednostavno život u zatvorenoj ruralnoj sredini, gdje roditelji nisu imali ni znanja, ni informacija kako da omoguće njima učešće u sistemu obrazovanja", navela je Jelena Mišić i dodala da, s druge strane, u Forumu ima žena koje su fakultetski obrazovane. Konstatovala je da, ukoliko je žena sa invaliditetom mobilnija, može da završi školu bez posebnog prilagođavanja.

