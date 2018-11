Ne zna se šta će biti sa migrantima iz Velike Kladuše

Još se ne zna šta će biti sa nekoliko stotina migranata koji su smješteni u preduzeću Miral u Velikoj Kladuši jer je juče istekao rok za njihov boravak u halama koje su zakupljene na određeni period.

Vlada Unsko-sanskog kantona, zaključila je Međunarodna organizacija za izbjeglice, migrante treba da prebaci u kasarnu Ušivak kod Hadžića. Bilo gdje da su migranti smješteni, predstavljaju i bezbjednostnu prijetnju – poručio je to direktor Policije Republike Srpske Darko Ćulum gostujući u programu ATV-a.

"Bilo gdje da su oni smješteni, da li to bilo u Sarajevu ili nekom drugom gradu u BiH, tu je problem, jer oni nisu ostvarili svoj cilj. Njihov je cilj da idu u Evropu. Oni su tu zaustavljeni i tu gdje oni budu, gdje se nalaze, gdje su smješteni, borave ili prebivaju – oni će tu praviti probleme. Zato i imamo te probleme koji su evidentirani na području USK-a, gdje je sigurno usložnjeno stanje bezbjednosti", rekao je Darko Ćulum, direktor Policije Republike Srpske.

Dokaz za to je, kaže Ćulum, i posljednji incident u Bihaću kada je migrant napastovao 13-godišnjakinju. Iako u MUP-u Unsko-sanskog kantona kažu da situaciju poboljšava i mejra zabrane ulaska migranata na to područje, oni i dalje nađu način na dođu do Bihaća. Zamjenik ministra bezbjednsoti, Mijo Krešić, gostujući na ATV-u rekao je da BiH treba više da pregovara sa Evropskom komisijom radi usvajanja novih zakona o trentiranju migracija, ali i da uoži više napora da bi poboljšala bebjednost.

"Fokusiranje na sigurnosni aspekt, malo više humanitarni ne zapostavljati, može biti jedno od rješenja kad je u pitanju migrantska kriza u BiH. Mislim da će ruta ostati aktivna, možem obiti suočeni naredne godine sa manje-više ili istim brojem", rekao je Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti BiH.

Pakete sa hranom, obućom i odjećom danas su u prihvatnim centrima za migrante podijelila humanitarna udruženja – Merhamet i organizacija Crvenog krsta u Bihaću. Samo u gradskoj organizaciji dnevno spreme oko 5 000 obroka, i bez pomoći drugih udruženja, kažu, ne bi mogli da pomognu u prehrani migranata.

"Kad smo bili u najtežim situacijama, nismo stali, jer je Merhamet BiH bio i dalje evo pomaže, sa tri velika kombija. Tu je i hrana i odjeća i obuća i sve ostalo što je potrebno za migrante", kaže Abdulah Budimlić, predsjednik Gradske organizacije Crvenog krsta.



Najviše migranata je, i dalje, u Unsko-sanskom kantonu. Bihać i Velika Kladuša su mjesta odakle pokušavaju da pređu granicu sa Hrvatskom i domognu se Evropske unije. Procjenjuje se da je na području tog kantona oko dvije i po hiljade migranata. ATV