Neće da im migranti budu komšije

BIHAĆ - Mještani bihaćkih naselja Zavalje, Vučjak, Veliki i Mali Skočaj, Žegar i Vedro Polje odlučni su da ne dozvole izgradnju novog prihvatnog centra za migrante na lokaciji koja se nalazi u njihovoj blizini.

U mjesnoj zajednici Zavalje, kojoj pripadaju sva ova naselja, najavili su za danas (subota) početak potpisivanja peticije, a na sastanak su pozvali gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića i predsjedavajućeg Gradskog vijeća Davora Župu.

Mještani kažu kako su uznemireni i dodaju kako ih niko ništa nije pitao o preseljenju migranata u blizinu njihovih naselja. Navode kako se plaše za sopstvenu sigurnost s obzirom na dosadašnja iskustva s migrantima.

Inače, kada je u pitanju pomenuta odluka gradskih vlasti, sve su glasnija negodovanja i protivljenja u javnosti. Nekadašnji premijer USK Izduin Saračević upozorio je kako se radi o prostoru za koji se sumnja da još krije minska polja zaostala iz proteklog rata. Također, on tvrdi kako postoji opasnost da zbog boravka više hiljada ljudi na tom lokalitetu dođe do zatrovanja obližnjih izvorišta pitke vode.

"Imam utisak da su gradski vijećnici ovu odluku donijeli nepromišljeno i olako i da će, ukoliko ona bude realizovana, ostati trajno obilježeni kao oni koji truju građane Bihaća", oštar je Saračević. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić odbacuje ove optužbe, dodajući kako se tamo godinama nalazila deponija i da ni tada nije došlo do zagađenja izvorišta. "Mislim da smo izabrali najbolju lokaciju, jer se veliki broj migranata već nalazi u tom području i najveći broj ruta kojima se oni kreću ka hrvatskoj granici tuda prolazi. Pokušaćemo to da objasnimo mještanima", kaže Fazlić. Općinska administracija u Bihaću započela je potrebne pripreme za uspostavljanje novog prihvatnog centra za migrante koji će se nalaziti na lokalitetu Vučjak, nekoliko kilometara od tog grada prema granici s Republikom Hrvatskom. Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove izvršila je uviđaj na licu mjesta i obilježila katastarsku česticu, te se čeka izdavanje urbanističke saglasnosti. S obzirom na to da se radi o zemljištu površine oko 15 hektara, koje se u prijeratnom periodu koristilo kao deponija i u vlasništvu je grada, očekuje se da ovi administrativni poslovi budu ubrzo okončani. Gradsko vijeće Bihaća nedavno je odlučilo da lokacija za novi prihvatni centar za migrante koji borave u tom gradu bude na lokalitetu Vučjak. Njihovim izmještanjem na ovaj prostor doći će do rasterećenja urbanog područja gdje već mjesecima boravi na hiljade ilegalnih stranih državljana. Također, plan je da svi migranti koji budu dolazili na područje Bihaća budu smješteni na novu lokaciju.