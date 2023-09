Nedim Sladić detaljno: Hoće li nas pogoditi scene kao iz Grčke

SARAJEVO - I dok je nad Bosnom i Hercegovinom vrijeme mirno i bez većih turbulencija, samo šestotinak kilometara južnije se odvija vremenska nepogoda koja nad područje Grčke je za samo tri dana donijela količinu padavina koja u prosjeku na tom području padne za dvije do tri godine.

"Vrijeme nad Evropom trenutno diriguje tzv. Omega blocking sistem koji je poznat po sporopokretnim, doslovno u mjestu zaglavljenim vremenskim sistemima, a upravo jedan takav je zahvatio područje Grčke". naveo je meteorolog Nedim Sladić u osvrtu obljavljenom na N1.

Grci kao da nemaju sreće, jer oblik ovog sistema doista podsjeća na grčko slovo Omega, zbog čega je Omega block općeprihvaćen naziv za ovakvu postavku vremenskih sistema koja najčešće i opravdano se tumači negativno. Između dva polja sniženog zračnog pritiska – ciklone, sa istoka i zapada, u središtu se nalazi obično snažno polje visokog zračnog pritiska – anticiklone. I s jedne i s druge strane, u takvim okolnostima, javljaju se vremenski ekstremi različitih karakteristika.

Omega blocking sistem najlakše je zamisliti po idućoj vizualizaciji. Zamislimo da pratimo autocestom i protok vozila. Kao što mlazna struja krivuda premještajući se od zapada prema istoku i raspodjeljuje vremenske sisteme širom svijeta, tako i naši automobili se premještaju s jedne lokacije na drugu. U pojedinim trenucima, protok zračnih struja je znatno oslabljen – kao što je slučaj sada, ali u pojedinim trenucima je izrazito mobilan i brz. Opipljiv primjer za to je kada vozimo autocestom bez ikakve prepreke, gužve i radova na cesti. Međutim, naletimo li na kolonu vozila, naš automobil mora malo prikočiti jer je naišao na prepreku (u meteorologiji to će biti zona gdje je temperaturna i pritisna razlika veća), što će prisiliti da brže vozilo pretekne ono sporije. Tako će iz desne trake otići u lijevu, a isto će uraditi i mlazna struja – s juga (analogija desne trake autoceste) će se premjestiti na sjever (lijeva traka). Upravo će nas ovo natjerati da povisimo brzinu privremeno kako bismo prestigli nekoga. Ali, šta ako naletimo na mnogo veću kolonu vozila ispred nas jer se desila neka saobraćajna nesreća – eh, to nam je Omega. Ta čuvena Omega koja ne donosi ništa dobro. Tada nam ne preostaje ništa drugo nego da čekamo i jedva se pomjeramo dok se ne reguliše saobraćaj pod sredstvom nekog drugog faktora", istakao je Sladić.

I to je, kako kaže, priča Grčke i Velike Britanije trenutno.

"Dok s jedne strane imamo potop kakav Grčka ne pamti u modernoj historiji, s druge strane imamo izražen toplotni val s temperaturama zraka koje su za 10 do 15 °C više u odnosu na višegodišnji prosjek. I dok pišem ovu kolumnu, na svakih cca. 5-7 minuta hladim se komadom improvizovane lepeze jer je trenutno nemoguće ohladiti sobu koja se pregrijala preko 27 °C za svega dva dana, a pogotovo ne nakon najtoplije noći ovog ljeta. Ili meteorološke jeseni… kako god vam drago. Grčka, s druge strane se suočava sa tzv. medicane. Medicane je olujni sistem sa tropskim obilježjima, nastao kao skraćenica pojma Mediterranean hurricane (tzv. mediteranski uragan). Međutim, uragani se po pravilu ne bilježe na Mediteranu, ali dijele vrlo slične karakteristike – toplo oko centra ciklone zahvaljujući zagrijavanju od toplijeg mora nego je to uobičajeno za ovo doba godine, obilje upumpane vlage i snažne vjetrove. Istovremeno, od doline koja se nalazila blizu Crnog mora i koja je sadržavala hladniji zrak, sjeveroistočna visinska struja se sudarala sa jugoistočnom koja je dolazila sa Mediterana. Posljedično, u zoni konvergencije, odnosno gdje se zračne struje susreću u jednoj tački, zrak ima prisilno uzdizanje što doprinosi većem hlađenju, širenju i kondenzovanju koji doprinosi konstantnom obnavljanju oblaka i padavinama", dodaje Sladić.

Naglašava, pritom, da građani BiH mogu biti mirni i zadovoljni trenutnim vremenskim prilikama.

"Pod utjecajem polja visokog zračnog pritiska, a na samom rubu mlazne struje, vrijeme je mirno uz nešto zaostale naoblake na istoku Bosne. Međutim, utjecaj visokog zračnog pritiska narednih dana bit će jači. Posljedično, pred nama je pretežno sunčano vrijeme, a od istoka će se osa grebena koja trenutno uzrokuje vrućine zemljama zapadne i centralne Europe polako širiti i prema našim područjima. To ćemo osjetiti krajem ove i početkom iduće sedmice, kada će dnevne temperature zraka na području Bosne i Hercegovine biti iznadprosječne i uglavnom se kretati od 28 do 34, na jugu do 36 °C, dok će i noćne te jutarnje temperature biti uglavnom u rasponu od 14 do 19, na jugu do 24 °C", najavio je poznati meteorolog.

Dodao je da je more je još toplo.

"Iako je prethodnih dana bura sastrugala površinski sloj, no u globalu temperature se kreću od 22 do 26 °C, tako da je idealno još koji put za otići do mora", poručio je Sladić.