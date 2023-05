Neil Perkin na drugom Social Media Summitu

Social Media Summit koji se održava 18. i 19. maja u Domu mladih okuplja eminentne govornike i vrhunske stručnjake iz oblasti društvenih mreža i digitalnog marketinga.

S obzirom na to da živimo u vremenu brzih promjena, koje su postale konstanta u poslovnim područjima, biti aktuelan i pratiti trendove, jedini je izbor.

Ovogodišnji key note speaker je poznati i priznati stručnjak Neil Perkin. Neil je autor tri najprodavanije knjige o digitalnoj transformaciji, digitalnom marketingu i organizacijskoj agilnosti. Njegova posljednja knjiga je "Agilni marketing: Unlock Adaptive and Data-driven Marketing for Longterm Success". Radio je s globalnim kompanijama, uključujući Astra Zeneca, BBC, Vodafone. Osnivač je digitalne konsultantske kompanije Only Dead Fish, koja je specijalizirana za primjenu strateškog razumijevanja digitalnih i novih tehnologija kako bi pomogla kompanijama da uvedu inovacije, postanu agilnije i optimiziraju svoju učinkovitost unutar novog, umreženog komunikacijskog okruženja.

Neil Perkin vrsni je poznavalac različitih oblasti unutar digitalnog marketinga, a tema o kojoj će govoriti je "Social Commerce strategy and the trends that matter" kojom će učesnicima konferencije predstaviti mogućnosti trgovine putem društvenih mreža, ukazati na potencijale koje nudi ovaj oblik poslovanja. Posebnu pažnju posvetit će inovacijama koje će oblikovati budućnost, i omogućiti kompanijama da budu relevantne i konkurentne.

Kompletan program i govornike, kao i mogućnosti prijave možete pogledati na www.socialmediasummit.ba.

Organizator konferencije marketinška agencija Altermedia.

