"Nektar" donosi okus ljeta na "Nektar OK Fest"

BANJALUKA – Banjalučka pivara i ove godine zajedno sa organizatorima poručuje da sve posjetioce i ljubitelje "Nektar" piva očekuje mnogo pozitivne energije i raznosvrsnih sadržaja na ovogodišnjem, devetom, po redu "Nektar OK Festu".

Poznato je da je "Nektar" pivo uvijek uz dobar zvuk i festivale koji promovišu razvoj rok scene, pa podrška najvećem festivalu u BIH "Nektar OK Festu" ni ove godine nije izostala. Pored toga, Banjalučka pivara stavlja akcenat na ekologiju, ali donosi i jednu neobičnu saradnju – sa jednim modnim brendom.

"Banjalučka pivara sa svojim 'Nektar' pivom uvijek je uz rok muziku u cilju promocije razvoja rok scene. Ove godine, u saradnji sa brendom 'Braat' predstavljamo i kolekciju 'Adventure' koja je inspirisana 'Nektar OK Festom' i vrijednostima koje ovaj festival nosi, a to su dobro pivo, muzika i druženje sa naglaskom na značaj očuvanja okoline. Uz vrhunsku zabavu, nastupe najpoznatijih imena domaće i regionalne scene i ove godine će na Festivalu biti kreiran i mural 'Nektar, nemoj da mračiš. Popij svijetlo!'. Kao i prethodnih godina, ideja je da se limenke iskoriste za umjetničko djelo, umjesto da narušavaju prelijep krajolik Tjentišta", izjavila je Andrea Lizdek, marketing menadžer Banjalučke pivare.

S druge strane, organizatori Festivala najavljuju još bolju zabavu uz neizostavan naglasak na značaj odgovornog djelovanja prema zaštiti okoline.

"Ovogodišnja deveta po redu 'Nektar OK Fest' avantura održaće se od 14. do 16. jula na Tjentištu. Obzirom da se festival održava u jednoj od najljepših prirodnih oaza u ovom dijelu Evrope – Nacionalnom parku Sutjeska, obaveza organizatora jeste i odgovoran odnos prema prirodi, te samoj festivalskoj lokaciji. Iz tog razloga nam je drago što i ove godine zajedno sa našim partnerima Banjalučkom pivarom pozivamo sve posjetioce na dobru zabavu uz 'Nektar' pivo, a da pri tom vode računa i o očuvanju prirode, jer pored dobrog provoda to i jeste najvažnija odlika 'Nektar OK Festa' po čemu se izdvaja od ostalih festivala u regionu", izjavio je Dubravko Suvara direktor "Nektar OK Festa".

Banjalučka pivara sa svojim najpoznatijim brendom "Nektar" pivom već godinama ponosno stoji uz najveći festival u BIH, a ove godine sve posjetioce očekuje još bolja zabava uz poznata imena kao što su Kanda Kodža i Nebojša, TBF, Del Arno Bend, Repetitor, Elemental, Obojeni program, Artan Lili, Konstrakta, Bombaj Štampa, Gibonni, DLM, Smoke Mardeljano, Zoster, Darak Rundek & Ekipa, Sve Barabe, Brkovi, Kralj Čačka, Dr Nele Karajlić i poznata imena eletronske scene poput Siniše Tamamovića, Kristijana Molnara, Nakadie, Nick Curly-a i Mladena Tomića.